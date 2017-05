Majdnem öngyilkos lett munka közben a 112-es segélyhívó operátora

Két héttel ezelőtt kis híján tragédia történt a szombathelyi hívásfogadó központjában – írja a nyugat.hu.

A lap informátorai szerint az egyik operátor fogadott egy bejelentést, amit rosszul kezelt. Később a csoportvezető tudomására jutott az eset és számon kérte az illetékes kollégát. Felszólította őt, hogy korrigálja a hibát és hívja vissza a bejelentőt.

Az operátor annyira összetört, hogy munkatársai a harmadik emeletei nyitott ablakból rángatták vissza őt.

Állítólag több probléma is volt vele, mert nem megfelelően kezelte a hívásokat és lassan dolgozott. Most kórházi kezelés alatt áll, vissza szeretne menni dolgozni. Félő, hogy engedik is majd neki.

Úgy tudni, a vezetők a történteket el akarták tussolni a többi műszakban dolgozó kolléga előtt, sikertelenül.

Idegőrlő munka

A nyugat.hu azt írja, nagyon kevesen dolgoznak a szombathelyi központban, ráadásul nincsenek megfizetve, a havi nettó keresetük alig éri el a 120 ezer forintot és komoly stressznek vannak kitéve.

Mint fogalmaznak, egy érettségivel már bárki dolgozhat hívásfogadóként, hogy aztán emberéletek múljanak egy-egy döntésén.

Az országban jelenleg két helyre futnak be a segélyhívások, fele-fele arányban Miskolcra, illetve Szombathelyre. Utóbbi helyszínen 25-30 operátor fogadja a segélyhívásokat műszakonként az ország feléből.

A fentiek tekintetében pedig nem csoda, hogy nincs elég jelentkező és olyanokat is alkalmaznak, akiket nem feltétlenül kellene.

Segítségre van szüksége? Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

(kiemelt kép: MTI, illusztráció)