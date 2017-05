Már a németek is érthetik, miért tüntetnek a magyarok

Hetekkel a legnagyobb tüntetések után is jelennek még meg anyagok a német médiában a CEU bezárása elleni tiltakozáshullámtól. Íme, ettől félnek a fiatalok.

Százezernyi ember ment az utcákra Magyarországon Orbán Viktor kormánya miatt, ellen – vezeti fel cikkét a fiataloknak (részben) politikáról is szóló német folyóirat, a Fluter. A lap magyar fiatalokat szólaltatott meg stílszerűen, hogy bemutassák a helyezetet a német kortársaknak.

A felvezetőben megemlítik, a tiltakozások kiváltó oka a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem (CEU) bezáratása felé haladó kormányzati szándék volt. A tüntetők uniós zászlókat lobogtattak a kutatás szabadságáért. Hozzáteszik, Soros a magyar kormány éles kritikusa. Megemlítik még a CEU-val kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben.

És akkor még nem említettük a civil szervezetek elleni fellépést, a menekültekkel való bánásmódot vagy az Állítsuk meg Brüsszelt! kampányt.

Megszólal a cikkben Mécs János, a Momentum tagja, aki szerint az utóbbi években alvó ország most végre felébredt, ez lesz az új ellenzék. A CEU ügye szerinte egyesítette a liberális és konzervatív értelmiséget, ez az antidemokratikus intézkedések új szintje volt. Ellenben ők demokratikus úton szeretnék egy év múlva leváltani a Fideszt.

A KDNP-t elhagyott Lukácsi Katalin azt mondta, hat évig volt a kereszténydemokrata tömörülés tagja, de kilépett, mert érzi, már nem tartozik oda. Már a tavalyi migránsellenes kampány is betett nála, a Népszabadság becsukása újabb rossz pont volt, de a CEU-ügy lett az utolsó csepp a pohárban. Ő is tart a választási évtől, és állítja, most kell megmenteni a demokráciát. Az EU pedig a békét jelenti, ezért érdeke Magyarországnak az erős unióban maradás.

Rácz Tibor újságíró a CEU-n tanult, ezért is háborította fel különösen a történet. Örült a lehetőségnek, hogy romaként mesterképzésen vehet részt, de most idegessé teszi a lehetőség, hogy a CEU Prágába vagy Bécsbe költözhet. Ő maga a CEU-s tiltakozások előtt még sose tüntetett, de most idejét érezte. Amúgy a tanulmányai célja lenne, hogy segítsen a korrupciót visszaszorítani a térségben. Szerinte amúgy Orbánéknak ellenség kell a kampányra, erre pedig jó Soros György és az egyeteme.

Fodróczi Zoltán a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot nevezte meg egyedüli alternatívaként, ami még vállalható párt Magyarországon, mert ők iróniával és humorral állnak a rendszerhez. Ő is megemlíti az orosz veszedelmet: gazdag oroszok és kínaiak simán bejöhettek az országba letelepedési kötvény vásárlásáért, de a migránsokat táborokba zárják. Ő is fél, hogy az orosz mintát követő autokráciába süllyed Magyarország, ahol a sajtó 95 százaléka már a kormányhoz közel állók kezében van, alternatív vélemény pedig alig jelenik meg.