A Buda-Cash háza tájáról indultak a Mészáros Lőrincékhez került Opimus-részvények

Pár évvel ezelőtt még a Buda-Cash, illetve a brókerház körüli, jól körülhatárolható tulajdonosi kör birtokában volt legalább a harmada annak az Opimus-részvénycsomagnak, ami most Mészáros Lőrincnél vagy a vele összehangoltan eljáró vállalatoknál van. Háromrészes cikksorozatunk első része.

Megvan az első bizonyíték arra, hogy Mészáros Lőrinccel összehangoltan jár el az Opimus részvénytársaság több résztulajdonosa is. A bizonyíték annak köszönhető, hogy Mészáros és csapata éppen arra készül, hogy a csaknem nyolcmilliárd forintos jegyzett tőkéjű vállalat összesen 79 százaléknyi részvényére tegyék rá a kezüket. Ezzel az is igazolódik, hogy Mészárosékhoz, ha közvetetten is, de biztosan a becsődölt Buda-Cash háza tájáról kerül egy nagyobb részvénycsomag. A brókerház és a hozzá különböző módokon keresztül kötődő cégek és emberek még 2013-ban szereztek jogot az Opimus összesen 68,42 százalékos részvénycsomagjára.

Idén március 13-án az Opimus Nyrt. több résztulajdonosa – Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester, a Konzum PE Magántőkealap és a Konzum Management Kft. – bejelentette, hogy a tőzsdei cégben összehangoltan eljárva további részesedést fognak vásárolni. Törvényi előírások miatt ezzel egy időben nyilvános vételi ajánlatot tettek a társaság összes többi részvényére. A nyilvános vételi ajánlatból kiderül, hogy a bevásárláskor Mészáros és a két Konzum-cég mellett még négy másik vállalat is összehangoltan, közös megállapodás alapján jár el. Az így összeállt csapatról régóta sejteni lehetett, hogy közük van egymáshoz, de a vételi ajánlat az első konkrét bizonyíték arra, hogy együttműködnek.

Az együttműködő csoportnak ma 44,95 százalékos tulajdonrésze van az Opimusban. A tervezett bevásárlás után – ha azt a versenyhivatal jóváhagyja – összesen 78,82 százalékuk lesz.

Zavaros tulajdonviszonyok

Sajtóhírek régóta tudósítanak olyan piaci pletykákról, amelyek szerint Mészáros és csapata a Buda-Cash Brókerház Zrt. környékéről jutott pakettjük egy részéhez. Ez azért lényeges, mert a brókerházhoz kötődik az elmúlt évek egyik legnagyobb pénzügyi botránya: 2015 tavaszán a pénzügyi felügyelet visszavonta a Buda-Cash működési engedélyét, mert a cég több tíz milliárd forinttal nem tudott elszámolni. A vállalatot éppen felszámolják, egykori vezetői ellen büntetőper folyik.

Konkrétumot azért nehéz mondani az egyes részvénycsomagok sorsáról, mert egy részvénytársaságnak csak az öt százalék feletti tulajdonosait kell közzétennie, ráadásul egy tőzsdén is forgó vállalat esetében napról napra változhatnak a pontos tulajdoni arányok. A külső szemlélő tehát csak abból tud következtetni mondjuk egy tőzsdén kívüli tranzakcióra, hogy egy nagyobb tulajdonos eltűnik, egy újabb pedig megjelenik a közzétett listán. De azt nem kell a tulajdonosoknak közzétenniük, hogy konkrétan kik között és mennyi részvényre vonatkozó üzletet kötöttek.

Egy tőzsdei kisbefektetőket képviselő szervezet, a Tebész például nemrég azt közölte, a felügyelethez fordul, mert a cég bejelentéseiből nem derül ki, hogy kik között zajlott ki az az ügylet, aminek köszönhetően Mészáros Lőrinc feltűnt a vállalat nagyobb tulajdonosai közt. A Tebész megpróbálta összerakni, hogy mi történhetett, és náluk nem jött ki a matek: azt állították, hogy a részvények darabszáma alapján valahol kell lennie egy be nem jelentett tulajdonosnak is.

Ilyen kavarások mellett pedig nehéz biztosat mondani arról, hogy pontosan honnan és milyen úton jöttek Mészárosék részvényei. A felcsúti milliárdos és a Konzum Management alig egy hónapja, a velük a mostani bevásárlásban összehangoltan eljáró Status Capital Zrt. idén február óta szerepel hivatalosan a tulajdonosok között. Korábban két offshore cég, a TAC Investment Ltd. és a Cariati Holding Ltd. voltak az ismert nagytulajdonosak; a nehezen bizonyítható pletykák arról szólnak, ezek a cégek játszották át brókerközelből kormányközelbe a részvényeket.

Az azonban a jelenlegi és korábbi tulajdoni arányok ismeretében már biztosan kijelenthető, hogy a Mészáros-féle csapat mostani részvényeinek majdnem a harmada – ha közvetetten is, de – a Buda-Cash háza tájáról érkezett.

Egy jól körülhatárolható tulajdonosi kör

2013-ban ugyanis a Buda-Cash Brókerház és hozzá ilyen-olyan módon kötődő öt cég és két magánszemély 68,42 százalékos részvénycsomagnak megfelelő értékű apportot teljesített a vállalatban; az egyes apportelemeket értékelő cég a jelentésében akkor a csapat több tagjáról is azt írta, az “apportálók a Megbízótól kapott információink alapján összehangoltan járnak el”. Pintér Zoltán Buda-Cash-alapító egy interjúban úgy fogalmazott erről:

a szálak, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor egy viszonylag jól körülhatárolható tulajdonosi körnél csoportosulnak.

A matematika szabályai miatt Mészáros és a vele összehangoltan vásárló cégek majdnem 45 százalékos tulajdonrészéből 13,37 százaléknyinak muszáj valahogyan a Buda-Cash és a vele kötelékben repülő csapat részvényeiből származnia. Ha pedig Mészárosék újabb bevásárlását jóváhagyja a versenyhivatal, ez a szám 47,24 százalékra nő, ami azt fogja jelenteni, hogy Mészárosék egész pakettjének több mint a fele érkezik a Buda-Cash környékéről.

Elsősorban Mészáros Lőrinc személye miatt érdemes az Opimusra figyelni. A felcsúti milliárdos fideszes polgármester Orbán Viktor jó barátja, a Forbes szerint 35,4 milliárd forintra becsült vagyonával Magyarország 28. leggazdagabb embere. Az egykori gázszerelőhöz köthető vállalkozások becslések szerint több százmilliárd forint értékben nyertek el tavaly közbeszerzéseket.

Tavaly ősszel az Opimus (pontosabban az Opimus Press nevű leánya) vette meg a Mediaworks médiavállalatot. Közvetlenül az eladást megelőzően a Mediaworks korábbi tulajdonosa gazdasági szempontból megmagyarázhatatlanul megszüntette az ikonikus baloldali lapot, a Népszabadságot. A Mediaworks-szel együtt a Nemzeti Sport és tucatnyi megyei napilap került az Opimushoz. Ebből látszott, hogy az átpolitizált médiapiacon az ezen a pályán korábban nem játszó Opimus egyik pillanatról a másikra a Fidesznek kedvező médiastratégia fontos végrehajtójává vált.

A cég ismert tulajdonosai között azonban akkor még nem voltak kormányközeli emberek (Mészáros hivatalosan csak idén februárban tűnt fel a cég környékén), ezért nem lehetett pontosan tudni, hogy

milyen módon vették át a Fidesz barátai a hatalmat egy tőzsdei, többmilliárdos alaptőkéjű vállalat felett.

És persze az sem jelentéktelen, hogy Mészáros és csapata most az Opimusszal egy olyan vállalkozásra teheti rá a kezét, aminek összesen 7,898 milliárdos alaptőkéje, és olyan konkrét vagyonelemei vannak, mint a már említett, az európai szinten is meghatározó salgótarjáni kályhagyárat birtokló Wamsler SE, illetve az ausztriai kreischbergi sípálya melletti négycsillagos szállodát vivő Holiday Resort Kreischberg-Murau GmbH.

Befektetőhatározó

A mostani bevásárláskor az összehangoltan eljáró csapaton belül főbb csoportként Mészáros mellett egyrészt a Jászai Gellért építési válallkozóhoz – és persze Mészároshoz is – kötődő, Konzum névre hallgató szereplőket érdemes megkülönböztetni, ezek a Konzum PE Magántőkealap, a tőkealapot kezelő Konzum Nyrt. (ennek nagytulajdonosa és elnöke Jászai, de csaknem 20 százaléknyi részvénycsomagja van magánszemélyként Mészáros Lőrincnenk is), valamint a Konzum Management Kft. (ennek a tulajdonosai a Konzum Nyrt. és személyesen Jászai).

A másik összefüggő csoport a szekszárdi fideszesekhez kötődő Status Capital Zrt.-t és a többségi irányítása alá tartozó Csabatáj Zrt. Ezt az utóbbi céget egyébként éppen az Opimustól vették meg korábban – bár ekkor még nem volt szó arról, hogy az Opimusban 8,38 százaléknyi részvénypakettet birtokló szekszárdiaknak lennének szövetségeseik a többi tulajdonos között.

Az utolsó cég érdekes kakukktojás: a Wamsler SE az Opimus többségi tulajdonában van – az, hogy mégis feltüntették az összehangoltan eljáró vállalatok között, arra utal, hogy az Opimuson keresztül közvetetten gyakorolt befolyásuk mellett Mészárosnak és csapatának a társaságban más módon is van érdekeltségük.

(Folytatjuk.)