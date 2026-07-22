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Tudomány

Évtizedek óta nem látott ítéletidő pusztít Chilében, szakértők szerint az El Niño az okozója

Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images
Leomlott út Alto de Carmenben, ami több mint 100 ezer embert hagyott elzárva a külvilágtól.
admin Lányi Örs
2026. 07. 22. 13:38
Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images
Leomlott út Alto de Carmenben, ami több mint 100 ezer embert hagyott elzárva a külvilágtól.

Legalább tíz ember halálát okozta már Chilében az az egy hete tartó szélsőséges időjárás, amelyet a meteorológusok az El Niñónak tulajdonítanak – írja az ABC News.

Az országban évtizedek óta az egyik legsúlyosabb időjárási katasztrófa alakult ki, amely özönvízszerű esőzésekben és rendkívül erős szélben mutatkozik meg leginkább. A villámárvizek miatt csak kedden mintegy 100 ezer embernek lett elvágva a kommunikációja a külvilággal.

Az ítéletidő az általában száraz Atacama és Coquimbo északi régiókat sem kímélte, ahol José Antonio Kast elnök kormánya hétfőn szükségállapotot hirdetett.

A hatóságok közlése szerint a viharok miatt 16 ember sérült meg, több mint 4000 embert kellett kitelepíteni, és több mint ezren vészhelyzeti menedékhelyeken élnek. További ezrek maradtak áram és ivóvíz nélkül. A csapadék eddig 81 otthont pusztított el és több mint 20 ezret károsított meg.

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Chile katasztrófavédelmi szolgálata, a Senapred jelentése szerint a megduzzadt folyók és az elárasztott utak miatt összesen 104.271 ember rekedt a vízben, ezért figyelmeztettek rá, hogy a megáradt folyók komoly veszélyt jelentenek akkor is, ha a csapadékmennyiség enyhülne.

A meteorológusok a chilei özönvizet az El Niño visszatérésének tulajdonítják, ami magasabb hőmérsékletet idéz elő és súlyosbítja a szélsőséges időjárási eseményeket. Az El Niño jellemzően hevesebb esőzéssel jár Dél-Amerika déli részén.

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