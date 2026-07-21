Ezért nem jó ötlet meleg időben hideg üdítőt inni

A forró nyári napokon szinte természetes, hogy sokan a lehető leghidegebb italt választják, de a szervezet – különösen az emésztőrendszer – nem feltétlenül reagál erre kedvezően. A nagyobb mennyiségű, túl hideg folyadék átmenetileg lassíthatja a gyomor és a belek működését, emiatt az emésztés lelassul, a tápcsatornában felhalmozódó tartalom és a nehezebb ürülés miatt a gázok könnyebben felhalmozódhatnak. Ennek következménye lehet a puffadás, a teltségérzet vagy akár a hasi görcs is, írja közleményében a Semmelweis Egyetem.

Ezek a panaszok elsősorban azoknál jelentkezhetnek, akik valamilyen emésztőrendszeri alapbetegséggel, például irritábilis bél szindrómával élnek, de érzékenyebb szervezetű, egyébként egészséges embereknél is előfordulhatnak.

A tünetek annál erősebbek lehetnek, minél nagyobb a különbség a test és az elfogyasztott ital hőmérséklete között, illetve minél nagyobb mennyiségű nagyon hideg folyadékot fogyasztunk egyszerre

– jelentette ki dr. Németh Dániel.

Mi a tökéletes hőfok?

A Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika szakorvosa kiemeli, érdemes odafigyelniük a hideg italok fogyasztására azoknak is, akik migrénre hajlamosak, valamint a gyermekeknek és az időseknek. Az ő szervezetük érzékenyebben reagálhat a hirtelen hőmérsékletváltozásra, ezért náluk már kisebb mennyiségű nagyon hideg ital is kellemetlen tüneteket válthat ki. A hideg italok nemcsak az emésztőrendszerre lehetnek kellemetlen hatással. A garat idegvégződéseinek ingerlése egyes embereknél fejfájást, sőt migrénszerű rohamot is kiválthat.

A legjobb választás ezért a körülbelül 16 Celsius-fokos, kellemesen hűvös innivaló.

Ez már frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált ki nemkívánatos emésztőrendszeri panaszokat. Azt szintén fontos kiemelni, hogy a hidratálás szempontjából nincs különbség a hideg és a szobahőmérsékletű víz között. Míg a hideg folyadék lassíthatja az emésztést, addig a meleg italok éppen ellenkező hatást fejthetnek ki: fokozhatják a bélmozgást, javíthatják a vérkeringést az emésztőrendszerben, ezáltal segíthetik az emésztést. Ez magyarázhatja azt is, hogy több meleg éghajlatú országban étkezéshez hagyományosan meleg teát fogyasztanak.

Sportolás után is érdemes óvatosnak lenni. Bár közismert mondás, miszerint a hideg ital „leforrázza” a gyomrot, ez nem pontos. Intenzív mozgás után a szervezet hőmérséklete magasabb, ezért a nagyon hideg folyadék nagyobb hőmérsékletkülönbséget okoz. Ilyenkor célszerű néhány percet várni, vagy kevésbé hideg italt választani. A jó hír ugyanakkor az, hogy ezek a hatások többnyire átmenetiek. Ahogy a gyomorban felmelegszik a folyadék, az emésztőrendszer működése fokozatosan visszaáll, így hosszú távú károsodást a hideg ital önmagában nem okoz. A nyári hőségben tehát nem feltétlenül kell lemondani a hűsítő italokról, érdemes azonban a jeges helyett inkább kellemesen hűvöset választani.