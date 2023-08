Kánikula: a jeges víz csak századfokokat hűt

A mostanában sajnos egyre gyakoribb, 40 fok közeli maximumokkal járó hőhullámok idején szervezetünk komoly harcot folytat optimális belső hőmérsékletének megőrzéséért. Hűtjük magunkat élettani folyamataink révén (izzadás, vérerek kitágulása stb.) „észrevétlenül”, és tudatosan is mindent megteszünk az enyhülésért, hiszen a hőségben pihegve jeges italokat iszunk, hűvös vízbe mártózunk és légkondicionált helyeket keresünk.

Azokban az országokban, ahol a minket letaglózó forróság mindennaposnak számít, tradicionálisan meleg teát fogyasztanak a hőség ellen, de ennek hatékonyságát itt, a mérsékelt égövön valahogy hisszük is meg nem is. Egy buszmegállóban, a kemencének tűnő beton- és kőrengetegben vajon melyikünk nyúlna a gőzölgő italért, ha mellette hideg vizet, üdítőt is felkínálnának? Pedig a déli népek évezredes tapasztalata mellett a tudomány is azt mondja:

hőségben a meleg ital jobban hűt.

Hogy miért, arról Dr. Hidvégi Edit gasztroenteorológust, pulmonológust, az Allergiaközpont és a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának orvosát kérdeztük.

A fizika itt nem segít

Kezdjük egy kis fizikával. A hőkiegyenlítődés értelmében ha mondjuk két pohár, különböző hőmérsékletű vizet összeöntünk, a végeredmény valahol az eredeti anyagok hőfoka között lesz – a pontos érték attól függ, milyen hőmérsékletű víz milyen arányban kerül az elegybe. Ugyanezt várhatjuk akkor, ha körülbelül 37 Celsius-fokos testünkbe hidegebb ételt vagy italt juttatunk.

A perzselő kánikulában teljesen érthető, hogy hideg étel, ital után ácsingózunk, mert ugyan nem gyors fejszámolások eredményeként, hanem inkább „ösztönösen” várjuk el tőle a hűsítést. Ám ha mégis számolunk – nem fejben, inkább laboratóriumi körülmények között, pontosan megtervezett és levezetett kísérlet során –, akkor kiderül: hiába frissítő érzés felhajtani egy jeges limonádét, a gyakorlatban nem vagyunk előrébb.

Kimutatták ugyanis, hogy egy pohárnyi hideg ital mindössze néhány század Celsius-fokkal képes csökkenteni a testhőmérsékletet

– mondja a 24.hu-nak Hidvégi Edit.

Jöjjön inkább a biológia

Természetesen ugyanez igaz a meleg italra, teljesen elhanyagolható mértékben nyilván megemeli szervezetünk hőmérsékletét, de pont ezzel indít el – a hűtés szempontjából – pozitív folyamatokat. A meleg ital kompenzációs folyamatokat indít be, ereink kitágulnak, fokozódik az izzadás, amelynek párolgása hőt von el a szervezettől. Laikus megfogalmazással:

„rákapcsol”, fokozza a természetes vízhűtés hatékonyságát.

Fontos viszont a mérték, egy-egy csésze, 1-2 deci meleg itallal fenti hatást érjük el, de nem szabad túlzásba esni. Ha valaki a nagy melegben gyorsan megiszik egy liter forró teát, azzal már sokkolhatja a szervezetét, nem biztos, hogy jót tesz magának.

Ami pedig a fokokat illeti, „melegnek” számít minden, testünknél magasabb hőmérsékletű ital, de vigyázzunk a forrázásra: az ajánlások szerint 70-72 Celsius-foknál van a felső határ, ami szürcsölgetve, meg-megfújva fogyasztva még biztonságosnak tekinthető.