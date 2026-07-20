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Tudomány

Újra 33-38 fok lesz: mutatjuk, mikor tér vissza a forróság

Visszatér a hőség, kánikula
Mohos Márton / 24.hu
Visszatér a hőség.
admin Bihari Dániel
2026. 07. 20. 11:58
Visszatér a hőség, kánikula
Mohos Márton / 24.hu
Visszatér a hőség.
Egyelőre sarkvidéki hűvös levegő érkezik térségünkbe, de nemsokára gyors melegedés jön.

Vasárnap egy hidegfront érte el térségünket, hétfőre az egész országban jócskán visszaesett a hőmérséklet, ma már átlag alatti értékeket mérhetünk. Pontosabban minden relatív. A vasárnapi 28-33 fokos csúcsok a klímaváltozás hatására megnövekedett átlagot adták, „normál” esetben ugyanis július közepén 26-31 fokot tekinthetünk átlagosnak.

A jelenben maradva a következő napokban egyre hűvösebb lesz, majd a hétvégétől melegedés indul, visszatérnek a bőven 30 fok feletti értékek, 33-38 fok is lehet

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus. Nézzük a részleteket.

A vasárnapi front lassan átvonul felettünk, a nyomában északról érkeznek a kánikulát megszüntető hűvös, sarkvidéki légtömegek. Hétfőn 26-31, kedden 24-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, miközben több helyen előfordulnak majd záporok, zivatarok, országos eső azonban még egy jó darabig nem lesz. Szerdán újabb hidegfront éri el hazánkat, a hőmérséklet tovább csökken, országosan 23-28 fok között alakul majd a hét második felében. Aztán július 26–27. táján, azaz a hétvégén kezdődik az újabb felmelegedés, ám ennek háttere más lesz, mint a korábbiakban.

Megszűnik az ómega-blokk, Nyugat-Európa is fellélegezhet, véget ér az 50 éve nem tapasztalt forróság – legutóbb ugyanis 1976 júniusa, júliusa produkált hasonló időjárási helyzetet és 30 fokot meghaladó hőséget kontinensünk nyugati peremén. Helyét várhatóan július 24-én egy ciklonális mező veszi át, amely két anticiklon közé szorul: az egyik az Atlanti-óceán, a másik Oroszország fölött stabilizálódik. Hazánkba ugyanakkor délnyugatról sodor meleg levegőt a ciklon,

hétfőn már 30-35 fokot mérhetünk, és ebben a szituációban a 33-38 fok is benne van a jövő hét első felében.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az említett oroszországi anticiklon július végén, augusztus elején megszűnik, következményeként pedig nyugati áramlás indul térségünk felett. És ez az igazán jó hír, mert ez az időjárási helyzet szállítja a rendszeres csapadékot Magyarországra (is), azaz úgy tűnik, augusztusra túl leszünk az aszály nehezén.

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