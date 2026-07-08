A cár gyerekeit is agyonlövették Leninék

II. Miklós orosz cár a februári forradalmat követően, 1917. március 15-én lemondott trónjáról, és átadta a hatalmat. A cári család helyzete már a polgári rendszer számára is folyamatos kényelmetlenséget jelentett, így a Romanovokat öt hónapig Carszkoje Szelóban őrizték, majd biztonságuk érdekében Tobolszk városába szállították. Itt érte őket a november 7-i kommunista hatalomátvétel, a szovjet hatóságok Jekatyerinburgba internálták a családot, ahol egy mérnök birtokán, az Ipatyev-házban gyakorlatilag fogolyként éltek – írja a Rubicon.hu.

Közben kirobbant az orosz polgárháború, és amikor 1918 júliusában a fehérek oldalán harcoló Cseh–Szlovák Légió váratlanul Jekatyerinburg irányában tört előre, a cári család sorsa megpecsételődött. Bár a fehérek nem tudtak róla, hogy Miklósékat ott őrzik, a bolsevikok mégis attól féltek, hogy kiszabadítják őket. Lenin és Jakov Szverdlov – a Forradalmi Végrehajtó Bizottság elnöke – végleges megoldás mellett döntöttek:

a cári család likvidálására utasították a párt uráli szervezetét.

A Jakov Jurovszkij vezette őrség 1918. július 16-17. éjszakáján éjfél után azzal ébresztették őket, hogy a front közeledése miatt hamarosan menniük kell. Addig is a pincébe terelték őket, ahol addig is közös képet készítenek róluk. II. Miklós cár, Alexandra cárné, a 23 éves Olga, a 21 éves Tatjana, a 19 éves Mária, a 17 éves Anasztázia, az alig 14 esztendős Alekszej cárevics, illetve orvosuk, szakácsuk, lakájuk és a gyerekek nevelőnője várakozott. Jurovszkij tíz fegyveres katonával tért vissza, kezében egy papírral, amiről felolvasta: Tekintettel arra a tényre, hogy rokonai folytatják a támadást Szovjet-Oroszország ellen, az Uráli Végrehajtó Bizottság úgy döntött, hogy kivégzi önöket. Majd eldördült a sortűz, Miklóst maga Jurovszkij lőtte többször mellkason – a kivégzés részleteiről itt írtunk korábban.

A Rubicon.hu cikke szerint a holttesteket ágyneműikbe csavarva a közeli erdőségbe vitték, ahol savval leöntötték őket, majd két testet elégettek, a többit pedig a várostól mintegy 15 kilométerre jeltelenül elföldelték. Leninék a cár halálát már másnap a világ tudomására hozták, de a többiekről ekkor még azt állították, hogy egy biztonságosabb helyre szállították át őket. A Szovjetunióban szigorú tabuként kezelték a cári család sorsát, ami csak a szocialista birodalom hanyatlásával került ismét a középpontba. A maradványokat 1998. július 17-én temették újra az orosz uralkodók hagyományos nyughelyén, a pétervári Szent Péter és Pál katedrálisban. 2000-ben az ortodox egyház szentté avatta a kivégzett Romanovokat, az orosz legfelsőbb bíróság pedig 2008-ban rehabilitálta II. Miklóst, feleségét és gyermekeit is.

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