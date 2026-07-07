Áttörés jöhet a rákkutatásban: percek alatt széttépheti a rákos sejteket ez az új módszer

Lehetséges, hogy a tudósok találtak egy módszert a rákos sejtek elpusztítására anélkül, hogy kemoterápiára, műtétre vagy sugárkezelésre lenne szükség. A megközelítést „molekuláris légkalapácsnak” nevezték el, és csupán fényre és egy jól bevált orvosi molekulára támaszkodik – írja a Science Alert.

A Rice Egyetem, a Texas A&M Egyetem és a Texasi Egyetem kutatói által kidolgozott technika alapját az úgynevezett aminocianin molekulák képezik. Ezeket a szintetikus festékanyagokat az orvosi diagnosztikában már régóta biztonsággal alkalmazzák képalkotásra, mivel kiválóan kötődnek a sejtek külső hártyájához, és alacsony dózisban is stabilak maradnak a szervezetben.

A tudósok rájöttek, hogy ha ezeket a molekulákat közeli infravörös (NIR) fénnyel stimulálják, a bennük lévő elektronok úgynevezett plazmonokat alkotnak, és közös rezgésbe kezdenek.

A fény hatására a teljes molekulaszerkezet másodpercenként mintegy 40 billió oszcillációval kezd el szinkronban vibrálni. A folyamat fizikailag képes szétszakítani egy rákos sejt membránját, akár perceken belül, még alacsony dózis esetén is.

Ígéretes eredmények

A módszer több szempontból is felülmúlja a korábbi hasonló próbálkozásokat, például a Nobel-díjas Feringa-típusú molekuláris motorokat: a molekuláris légkalapácsok egymilliószor gyorsabb mozgásra képesek, és látható fény helyett közeli infravörös fénnyel aktiválhatók. Ez azért fontos, mert e hullámhossz képes anélkül áthatolni az emberi szöveteken, hogy károsítaná azokat.

Ezáltal a jövőben a csontokban vagy a belső szervek mélyén elhelyezkedő daganatok is kezelhetővé válhatnak anélkül, hogy invazív, feltáró műtétekre lenne szükség.

A Nature Chemistry című szaklapban publikált kísérleti eredmények rendkívül ígéretesek. Laboratóriumi tenyészetben 99 százalékos sikerességi arányt mutattak ki a rákos sejtek elpusztításában, a melanóma egérmodelljeiben pedig az állatok fele rákmentessé vált.

Mivel a módszer nem kémiai úton, hanem nyers fizikai erővel pusztítja el a sejteket, a daganatoknak elméletileg esélyük sincs arra, hogy rezisztenciát fejlesszenek ki a kezeléssel szemben. Bár a klinikai, humán alkalmazásig még további biztonsági és hatásossági vizsgálatokra van szükség, a molekulárislégkalapács-módszer megjelenése teljesen új fejezetet nyithat az onkológiában.