Bizonyítékot találtak a feketelyuk-csillagok létezésére

A feketelyuk-csillagok létezésére vonatkozó eddigi legerősebb bizonyítékot találták meg a James Webb űrtávcsővel – közölte a NASA. Az eszköz 2022 óta több alkalommal figyelt meg a világűrben úgynevezett „kis piros pontokat” (LRD), amelyek hihetetlenül távoli, a Földtől több milliárd fényévre található objektumok. A csillagászok máig próbálják meghatározni, hogy pontosan mik is lehetnek ezek az égitestek, a James Webb pedig most egy lépéssel közelebb hozhatta a választ.

Az egyik legelterjedtebb vélekedés szerint a kis piros pontok korai galaxisok lehetnek, amelyek középpontjában gyorsan növekedő fekete lyukak állnak. Egy idén megjelent tanulmány szerzői azonban más következtetést vontak le: szerintük olyan égitestekről lehet szó, amelyek létezése egyelőre nem bizonyított.

Vasily Kokorev csillagász és csapata a GLIMPSE-17775 nevű kis piros pont megfigyelésével arra jutott, hogy az objektum egy úgynevezett feketelyuk-csillag lehet, vagyis egy nagy tömegű fekete lyukat körbevevő, ionizált gázfelhő.

Mint egy gigantikus csillag, csak a magja egy hatalmas tömegű fekete lyuk

– jellemezte a feketelyuk-csillagokat Kiss László csillagász friss bejegyzésében.

A megfigyelések szerint a GLIMPSE-17775 egy elképesztően ősi objektum, már 1,8 milliárd évvel az ősrobbanás után is létezett, vagyis mintegy 12 milliárd éve. A James Webb legfrissebb megfigyeléseiből az derül ki, hogy a GLIMPSE-17775 tulajdonoságai alapján egy rétegzett gázburok lehet, amely egy nagy energiájú forrást vesz körül – például egy fekete lyukat, amely rendkívül gyorsan nyeli el a közelében lévő anyagot. Ez megmagyarázná azt is, hogy a legtöbb kis piros pont miért halvány a röntgentartományban: az ilyen sugárzást valószínűleg elnyeli a sűrű gázburok.

További csillagászati híreink alább elérhetők: