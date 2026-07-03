geomágneses viharcsillagászatsarki fényűridőjárás
Tudomány

Geomágneses vihar érkezik a hétvégén: sarki fényre is számíthatunk

Akár erős, G3-as geomágneses vihar is kialakulhat a hétvégén.
Elen11 / Getty Images
Akár erős, G3-as geomágneses vihar is kialakulhat a hétvégén.
admin Stéger Dávid
2026. 07. 03. 14:43
Akár erős, G3-as geomágneses vihar is kialakulhat a hétvégén.
Elen11 / Getty Images
Akár erős, G3-as geomágneses vihar is kialakulhat a hétvégén.

Ha szerencsénk van, akár sarki fényt is láthatunk Magyarország egén a hétvégén – derül ki a Magyar Tudományos Akadémia közléséből. Az elmúlt napokban ugyanis több méretes kitörést is produkált a Nap, amelyek anyaga július 3-án és 5-én érheti el a Földet.

A NASA június 30-án adott hírt róla, hogy egy X-osztályú flert érzékeltek, amely a napkitörések legerősebb kategóriájának számít. Ezt követően csillagunk 10 további, gyengébb M-osztályú kitörést is produkált. Szakértői beszámolók szerint ezek hatására legalább öt napvihar indult el a Föld felé, amelyek közül három jó eséllyel kelthet sarki fényt.

A Spaceweather.com előrejelzése alapján G2-es, közepes erősségű geomágneses viharra lehet számítani a következő napokban, amely akár erős, G3-as viharrá is komolyodhat. Ha ez megtörténik, akkor a közepes földrajzi szélességeken, így Magyarország területén is láthatóvá válhat a sarki fény.

Geomágneses viharok akkor jönnek létre, amikor a napviharokban található töltött részecskék elérik a Föld mágneses mezejét. Ha ezek a részecskék behatolnak bolygónk felső légkörbe is, összeütköznek az ott található oxigén- és nitrogénrészecskékkel, amelyek ennek hatására különböző színű fényt bocsátanak ki. Így jön létre a sarki fény.

A mostani kitörések egyébként az elmúlt idők egyik legnagyobb megfigyelt napfoltjából indultak ki, amely nemrég jelent meg csillagunkon. Az AR 4479 jelű folt többször nagyobb a Földnél, és a Nap jelenleg bolygónk felé néző oldalán található.

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