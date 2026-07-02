Eddig ismeretlen vírust hordozó állatfajt fedeztek fel

Új állatfajt és új vírust is azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, amelynek tagja volt a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, Szentiványi Tamara is. A szakértők egy, a tudomány számára korábban ismeretlen denevérpoloska-fajt fedeztek fel Kambodzsában, amelyben egy ezelőtt szintén nem ismert coltivírusra is rátaláltak.

A kórokozó közeli rokonságban áll egy korábban Afrikában leírt denevérvírussal. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a vírus gerinces állatok, köztük emlősök sejtjeiben is képes volt szaporodni, ami további izgalmas kutatási kérdéseket vet fel. A felfedezésről szóló tanulmány a PLOS Neglected Tropical Diseases című tudományos folyóiratban jelent meg. A dolgozatból kiderül, hogy az újonnan leírt denevérpoloska-faj a Stricticimex phnomsampovensis, kórokozója pedig a Stricticimex coltivirus (SCCV) nevet kapta.

A denevérek fontos ökológiai szerepet töltenek be, például a kártevő rovarok természetes gyérítésében. Sokféleségük miatt ugyanakkor számos parazita és kórokozó gazdái lehetnek, akárcsak más vadon élő állatok. A felfedezés egyszerre bővíti ismereteinket a denevérekhez kötődő élősködők sokféleségéről és az általuk hordozott vírusokról – olvasható az Ökológiai Kutatóközpont közleményében.

Az eredmények jól példázzák azt is, hogy még ma is számos ismeretlen élőlény vár felfedezésre a természetben. Lapunk rendszeresen számol be új fajok azonosításáról, ilyen témájú cikkeink alább olvashatók: