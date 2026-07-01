Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárt nevezett ki Gajdos László minisztériuma

Kajner Pétert, a WWF Magyarország szakértőjét nevezték ki az Élő Környezetért Felelős Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárává. A kinevezés a június 26-i Magyar Közlönyben is megjelent.

A WWF Magyarország közleménye szerint Kajner Péter több mint 7 évig dolgozott a természetvédelmi civil szervezet Tisza-programján, ami az Alföld, az ország leggyorsabban szárazodó területének problémáira keresi a természetközeli vízvisszatartáson, fenntartható tájhasználaton alapuló válaszokat.

Az évek óta halmozódó csapadékhiány, az egyre súlyosabb aszályok, a szaporodó éghajlati szélsőségek tükrében ma már jól látható, hogy az éghajlatváltozás nemcsak a jövőnket, hanem a jelenünket is meghatározza. Magyarország Európa egyik legsérülékenyebb országa a klímaváltozással szemben, ami amellett, hogy környezetvédelmi probléma, a biztonságunkat, jólétünket fenyegető egyik legnagyobb kihívás. Alapvető érdekünk, hogy ne csak rövid távon, tűzoltással reagáljunk a bekövetkező károkra, hanem hosszú távú, stratégiai szemléletben álljon át az ország át egy fenntartható és a természettel összhangban működő pályára.

Az éghajlatváltozás kétségkívül ránk döntötte az ajtót az elmúlt években, ideje az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a rugalmas alkalmazkodás feltételeinek megteremtésével is intenzívebben foglalkozni

– mondta Kajner Péter.

A szakértő szerint klímaváltozás elleni küzdelemben megfigyelhetők pozitív változások, ám az eddigi lépések nem elegendőek, a klímapolitikának határozottabban kell fellépnie. Tudományos alapokon nyugvó stratégiai tervezést és összehangolt cselekvést sürget a kormányzat egészében, valamint a társadalomban, a gazdaságban is.

Az Alkotmánybíróság is kimondta egy erős klímatörvény szükségességét. Az új klímatörvény megalkotásának a sürgős kormányzati feladatok között kell szerepelnie, hogy megadja egy erős és hatékony klímapolitika kereteit. Ebben az érintett ágazati, civil javaslatoknak komoly szerepe kell legyen

– tette hozzá.

Kajner Péterrel lapunk korábban több interjút is készített, ezek alább elérhetők: