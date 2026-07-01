Megjelent egy inváziós bogár Magyarországon, ami tömeges fapusztulást okozhat

Megjelent Magyarországon a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis), amely tömeges kőrispusztításával komoly erdészeti károkat képes okozni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Beregsurány térségében azonosította az inváziós kártevőt, ez a faj első igazolt előfordulása az egész Európai Unióban.

A Nébih közleménye szerint a kőrisrontó karcsúdíszbogár Ázsiából származik, és a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti: lárvái a kéreg alatt, a fa szállítószöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag- és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.

A kifejlett kőrisrontó karcsúdíszbogár 8–14 milliméter hosszú, fémesen csillogó zöld színű. A nőstények élettartama körülbelül 3–6 hét, ez idő alatt pedig akár 100 petét is lerakhatnak.

A faj azonosítását követően a hatóság fokozott felderítést, valamint további növényegészségügyi intézkedéseket rendelt el, hogy azonosíthassák a már megtelepedett populációkat. A kártevők jelenlétére utalhat a kőrisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Jellegzetes tünet lehet továbbá a kéreg alatt kialakuló, akár 50 centiméter hosszú, cikkcakkalakú lárvajárat.

A Nébih arra kéri a lakosságot, az erdőtulajdonosokat és az erdőgazdálkodókat, hogy amennyiben a fenti tüneteket vagy a kőrisrontó karcsúdíszbogárhoz hasonló rovart észlelnek, haladéktalanul jelezzék azt a helyi kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának, valamint a Nébihnek. A gyors bejelentés ugyanis kiemelten fontos az őshonos kőrisállományok védelme és a károsító további terjedésének megakadályozása érdekében.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos inváziós faj telepedett meg, ezekről alábbi cikkeinkben írtunk részletesen: