Kiderült, miben tér el a koffeinmentes és a sima kávé hatása

Azt már régóta tudni, hogy a kávénak fiziológiai és mentális szempontból is vannak pozitív hatásai, azonban felmerülhet a kérdés, hogy minek köszönhető mindez. Egy új tanulmány ezért most összevetette a sima és a koffeinmentes kávé hatásait, írja a Science Alert.

Az ír University College Cork kutatói által vezetett tanulmány részeként 31 kávéfogyasztó – akik napi 3-5 csészét ittak – egészségügyi mutatóit hasonlították össze 31 olyan résztvevőével, akik akik egyáltalán nem ittak kávét. A vizsgálat kezdetén nem volt érdemi különbség a két csoport között a testtömegindex, a vérnyomás, a stressz, a szorongás, a depresszió, az emésztőrendszeri tünetek, az alvásminőség vagy a fizikai aktivitás tekintetében.

A kávéfogyasztóknál azonban jelentős változások mutatkoztak a vérükben található immunmarkerek, valamint a bélrendszerükben található egyes mikrobatörzsek szintjében.

Koffeinnel vagy anélkül hatásosabb?

Hogy kiderítsék, ez a koffein hatása-e, a kutatók mind a 31 kávéfogyasztót arra kérték, hogy két hétig ne igyanak kávét. A megvonási időszak után megkezdődött az intervenciós fázis. A résztvevők visszavezették a kávét az étrendjükbe, azonban míg 16 fő rendes, koffeintartalmú kávét ivott, 15 fő koffeinmentes kávét kapott három hétig. A résztvevők nem tudták, milyen kávét isznak.

A Nature Communications szaklapban megjelent kutatás szerint a kávéfogyasztás folytatása után minden egyes résztvevő bélmikrobiom mintázatai kávéval összefüggő eltolódásokat mutattak, ami arra utal, hogy egyes bélmikroba-törzsek érzékenyek a kávé jelenlétére – függetlenül attól, hogy koffeintartalmú az ital vagy nem. „Mindkét kávéfajta csökkentette a stresszt, a depressziót, az impulzivitást és a gyulladást, miközben javította a hangulatot és a kognitív teljesítményt” – írják a szerzők.

Kiemelték azonban, hogy csakis a koffeintartalmú kávé volt összefüggésbe hozható a szorongás, a pszichológiai stressz, és a vérnyomás csökkenésével, valamint a figyelem javulásával.

A vizsgálat kezdetén és a koffeinfogyasztás újrakezdése után a kávéfogyasztók magasabb impulzivitást és érzelmi reaktivitást is mutattak, mint a kávét nem fogyasztók. A koffeinmentes kávé eközben jobb alváshoz, fizikai aktivitáshoz és memóriához vezetett. Az eredmények arra utalnak, hogy a koffeinnek specifikus hatásai lehetnek a hangulatra és a kognícióra, de még a koffeinmentes kávé is összefüggésben állhat a bél-agy kapcsolattal. Ennek megerősítéséhez azonban további kutatásokra lesz szükség.