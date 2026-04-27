Sikerült feltérképezni az univerzum egyik legnagyobb objektumát

Először térképezték fel a Vela-szuperhalmaz kiterjedését, amely az eddig ismert legnagyobb „szerkezet” lehet az univerzumban – írja a Live Science. A szuperhalmaz felfedezése óta, azaz 10 éve szinte teljesen el volt rejtve a Föld elől. A tanulmányban vizsgált eredményekből kiderült, hogy sokkal nagyobb, mint azt a tudósok eddig gondolták és ma már az univerzum legnagyobb tömegű ismert objektumai közé tartozik.

A Vela-szuperhalmaz legalább 20 galaxishalmazból áll, amelynek mindegyike több száz vagy több ezer galaxist tartalmazhat. Hatalmas mérete ellenére a szuperhalmazt elhelyezkedése miatt csak 2016-ban fedezték fel. Nagyjából 800 millió fényévnyire található a Földtől egy olyan régióban, amit a tudósok csak „elkerülendő zónának” neveznek.

A szuperhalmazt kezdetben „Terra incognita”-nak nevezték el, ami latinul „ismeretlen földet” jelent, azért mert a csillagászok nehézségekbe ütköztek a paraméterei meghatározásakor. Új tanulmányuk azonban arról számolt be, hogy képesek voltak a Vela-szuperhalmaz méretét feltérképezni, a galaxisok mozgásának mérésével.

Az eredményeik szerint az objektum átmérője körülbelül 300 millió fényév – ez nagyjából 3000-szer szélesebb, mint a Tejútrendszer. Tömege nagyjából 30 billiárd Napnak felel meg. Az új térkép azt is megmutatja, hogy ennek a tömegnek a nagy része két, egymás felé mozgó mag.

A kutatók új becenevet is adtak a szuperhalmaznak: Vela-Banzi, amely a dél-afrikai őslakosok xhossza nyelvén „széles körben feltárót” jelent. Beceneve azért lett dél-afrikai, mert azon a területen találhatók a vizsgálathoz használt távcsövek. A kutatók szerint a jövőben erősebb rádióteleszkópokkal pontosabb térképet lehet majd készíteni a Vela-szuperhalmazról.