hízáskarácsonytúlevésünnepek
Tudomány

Így úszható meg a karácsonyi túlzabálás és a vele járó plusz kilók

Getty Images
admin Lányi Örs
2025. 12. 24. 07:57
Getty Images
Önmérséklet, szellentős séta és a megfelelő ételválasztás – nagyjából így lehetne összefoglalni azt, mit tehetünk az ünnepek alatti túlzabálás ellen. Cikkünkben azt is bemutatjuk, mi történik a testünkben a túlevés-túlivás hatására, illetve melyek a legkárosabb tévhitek napjainkban.

A karácsonyi túlzabálás nem magyar sajátosság: az Egyesült Államokban nemrég tartott hálaadás előtt például úgynevezett fingóséták fontosságára figyelmeztettek a szakértők. Ezt a szokást idehaza is érdemes mérlegelni, ugyanis, amikor az asztalon ott gőzölög a töltött káposzta, a bejgli, vagy ott van előttünk egy nagy adag rántott hús, könnyen elragadtathatja magát az ember.

A cikk tartalmából

Cikkünkben részletesen bemutatjuk:

  • mi történik a szervezetünkkel a túlevés és túlivás hatására,
  • milyen apró változtatásokkal lehet egészségesebb a karácsonyi menü,
  • hatásos-e a napközbeni szunyókálás és a pálinkázás,
  • a 80 százalékos telítettség és a fingóséták fontossága.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mit ünneplünk karácsonykor?
Körömrágós meccsen jutott tovább Elek Gábor csapata a kupában
Vezetékes ivóvíz nélkül maradhat karácsonykor egy egész falu Nógrádban
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma kiposztolta a HUN-REN-vezetők fizetését
Mit ünneplünk karácsonykor?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik