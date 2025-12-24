A karácsonyi túlzabálás nem magyar sajátosság: az Egyesült Államokban nemrég tartott hálaadás előtt például úgynevezett fingóséták fontosságára figyelmeztettek a szakértők. Ezt a szokást idehaza is érdemes mérlegelni, ugyanis, amikor az asztalon ott gőzölög a töltött káposzta, a bejgli, vagy ott van előttünk egy nagy adag rántott hús, könnyen elragadtathatja magát az ember.

A cikk tartalmából Cikkünkben részletesen bemutatjuk: mi történik a szervezetünkkel a túlevés és túlivás hatására,

milyen apró változtatásokkal lehet egészségesebb a karácsonyi menü,

hatásos-e a napközbeni szunyókálás és a pálinkázás,

a 80 százalékos telítettség és a fingóséták fontossága. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek