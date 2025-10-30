időjáráselőrejelzésvénasszonyok nyaralehűlés
Már látni, meddig tart a vénasszonyok nyara

2025. 10. 30. 11:06
Október utolsó hetében meglepően enyhe időt tapasztalni: az ország nagy részén 20 fok közelében alakulnak a maximumok, délen pedig pár fokkal még ennél is feljebb kúszhat a hőmérők higanyszála, írja az Időkép.

Csütörtökön, vagyis 30-án 20-23 fok között tetőzik a hőmérséklet, ennél az északi, északkeleti tájakon lesz hűvösebb. Délután csak egy gyenge hidegfront érinti hazánkat elszórtan kevés esővel, záporral, hűtő hatását pedig inkább másnap lehet majd érezni. Péntek reggel az északi tájakon gyenge fagy előfordulhat, de délután a déli tájakon a 20 fokot ismét meghaladhatja majd a hőmérséklet: az ország északi felén 15-20 fok között változnak a maximumok.

Csapadék már nem érkezik a hét hátralévő részében.

November egy meleg őszi hétvégével nyit, ami tökéletes alkalom egy hosszabb kirándulásra. A maximumok 13-22 fok között alakulnak, hűvösebb idő északon, északkeleten várható. Hétfőn azonban ideér a következő, erősebb front, amely nyugaton 10 fokig hűti a levegőt, keleten még a bő tíz fokkal melegebb marad az idő.

