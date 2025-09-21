Miről rendelkezik a cigányok törvénye?

A cigányvajdát nem egy adott közösség választotta, hanem a hatalom nevezte ki, legfőbb feladata a belső rend és béke fenntartása mellett az volt, hogy a hatóságok akaratát érvényesítse, valójában a hatalmat képviselje adott roma csoportban. A cigányok vándorló életmódja pedig minden volt, csak nem önként vállalt, és a legkevésbé sem általános. E két témát tisztáztuk eddig a magyarországi romák történetét bemutató sorozatunk második egységében, ahol a legelterjedtebb sztereotípiák eredetét igyekszünk bemutatni. A folytatásban a kívülálló számára igencsak misztikus téma következik, az egyes roma csoportok körében ma is élő

cigány törvény vagy romani kris, amely során a közösség köztiszteletben álló tagjai bíráskodnak a romák felett.

Félreértés ne essék, a romani kris nem írja, nem írhatja felül az állam törvényeit, a belső viták, feszültségek elsimítására szolgál. Ne modern törvénykezésre gondoljunk írott paragrafusokkal, hanem egyfajta törvényszékre, ahol a szokásjog és erkölcs alapján a közösség bölcsei hoznak ítéletet főként kártérítési, adóssági, illetve hűtlenségi ügyekben.

A cigány törvényről Nagy Gusztáv íróval, műfordítóval, a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény tanárával beszélgettünk.

Cikksorozat a magyarországi cigányokról A magyarországi roma közösségek történetét bemutató sorozatunkban társadalomtudósokkal folytatott beszélgetések alapján igyekszünk megismerni a legnagyobb hazai etnikum múltját és közösen telt évszázadainkat. A sorozat eddig megjelent részeit ide kattintva olvashatja.

Ma is élő szabályrendszer

Ebben a témában nem támaszkodhatunk objektív történeti forrásokra. A magyar államot nem érdekelték a romák belső ügyei, az illetékes joghatóság csupán arra törekedett, hogy „kívülről nézve” rend legyen. A cigány közösségek nem rendelkeztek írásbeliséggel, történetíróink, krónikásaink érdeklődését nem keltették fel, a modern néprajz és történettudomány pedig már csak a XIX. század végén, de inkább a XX. században fennállt viszonyokat tudta rögzíteni.

Ameddig visszalátunk az időben, a romani kris az oláh cigányok körében él. Okkal feltételezhetjük, hogy az ősi időktől létező intézmény ma is működő, archaikus maradvány az életünkben

– mondja a 24.hu-nak Nagy Gusztáv.