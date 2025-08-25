Szkíta harcos kincsekkel teli sírjára bukkantak

Előkelő szkíta harcos sírjára bukkantak Szibériában – írja az Arkeonews. Az i. e. 6. századra datálható nyughely segíthet jobban megérteni a régió szkítáinak harci hagyományait és kulturális sokszínűségét.

A Szibériai Szövetségi Egyetem kutatói a Kem folyó partján tárták fel a sírt, amelyet az elmúlt évek egyik legjelentősebb régészeti felfedezésének tartanak. A kamrában az elhunyt maradványai mellett számos értékes tárgyat, köztük egy bronzlemezekkel díszített övet, egy kosfejet ábrázoló csatot, díszes ékszereket, egy csiszolt bronztükröt, fegyvereket és lószerszámokat találtak. A tárgyak a harcos státuszát, gazdaságát és spirituális identitását jelképezték.

Az egyik legérdekesebb lelet egy csekan típusú vas csatabárd, Pavel Mandrijka régész szerint az ilyen fegyverek ritkák a korszakból. „A csekan hegyes vége a páncél áttörésére szolgált.

Egy ilyen tárgy a harcos magas rangját jelzi

– mondta.

A bárd alapanyaga különösen szokatlan, hiszen a vas csak a későbbi évszázadokban terjedt el széleskörűen a régióban. A fejlett fegyver azt jelzi, hogy a harcos vagy egy kiváltságos, a hosszú távú kereskedelemben részt vevő réteg tagja volt, vagy délnyugatról vándorolt be.

A szkíták a vegyes etnikumú ókori lovas népek közé tartoztak, világukkal kapcsolatban máig rengeteg a megválaszolatlan kérdés. A most megtalált nyughely árnyalhatja a róluk kialakított tudományos képet.

A bárd a konkrét harcászati funkció mellett minden bizonnyal szimbolikus jelentőséggel is bírt. A kosfejű csat az erőt és a férfiasságot jelképezhette, a lószerszám a harcos és hátasa közötti elválaszthatatlan köteléket fejezhette ki, míg a bronztükör spirituális funkciót tölthetett be.

A szkíták társadalmában férfiak és nők egyaránt lehettek harcosok, jelen esetben azonban a sírmellékek kombinációja alapján az elhunyt egyértelműen férfi. Az új felfedezés megerősíti azt az elképzelést, mely szerint a szkíták nem egyszerű sztyeppei rablók voltak, hanem komplex társadalmat alkottak, és kulturális kölcsönhatásban álltak más csoportokkal.