Kényszermunkával büntették Oscar Wilde-ot homoszexualitásért

Sokan tudják, hogy Oscar Wilde-ot homoszexualitása miatt börtönbüntetésre ítélték, és valószínűleg a rácsok mögött eltöltött két év is hozzájárult egészségének megromlásához, ami korai halálához vezetett. Persze nem Wilde volt az egyedüli „nagy” brit, akit meghurcoltak szexuális beállítottsága miatt (gondoljunk csak például a második világháborús „kódtörő” Alan Turingra), de esete mindenképpen különleges abból a szempontból, hogy az író tulajdonképpen magát citáltatta bíróság elé.

Felperesből vádlott lett

Wilde az 1890-es évekre ünnepelt szerzőnek számított, drámáit nagy sikerrel játszották. Az 1854-ben született író 1891-ben ismerkedett meg Lord Alfred Douglasszel, a nála 16 évvel fiatalabb arisztokratával, aki maga is költői ambíciókat dédelgetett és Wilde nagy rajongója volt. Kapcsolatuk hamarosan több lett, mint barátság, ezt pedig Douglas apja, Queensberry márki nem nézte jó szemmel. A botrány akkor robbant ki, amikor Queensberry 1895. február 18-án egy kártyát hagyott Wilde klubjának portásánál, amelyen „szomdomitának” (a jó márki lebetűzni sem tudta ezt a szörnyűséget!) nevezte az írót.

Barátai unszolása ellenére Wilde úgy döntött, hogy becsületsértésért bepereli Queensberryt

– amikor ügyvédje rákérdezett, egyébként van-e igazság a vádban, nemmel válaszolt. A tárgyalás azonban nem úgy alakult, ahogy Wilde remélte. A márki magándetektíveket fogadott, akik előásták a felperes összes gyanús ügyét, az alperes ügyvédje, Edward Carson pedig mesterien szorította sarokba ellenfelét a tárgyalóteremben. Persze nem volt olyan nehéz dolga, Wilde az évek során számos fiatalemberrel került intim kapcsolatba, művei és levelei, különösen a Dorian Gray arcképe című regénye, amelyet Douglas állítólag tucatszor olvasott, pedig hemzsegtek a homoszexuális utalásoktól; Carson a tanúk mellett ezekkel is szembesítette. (Az 1890-ben megjelent, világhírűvé lett regényt – magyarra Kosztolányi Dezső fordította – számtalan nyelvre lefordították és többször megfilmesítették.)

A megdöbbent Wilde megjegyezte, hogy „én lennék a felperes ebben az ügyben”, a bíróság viszont gyorsan felmentette a márkit, és várható volt, hogy az elhangzottak alapján lecsapnak Wilde-ra a hatóságok. Ügyvédje és barátai azt javasolták, hogy meneküljön külföldre, Wilde azonban maradt, le is tartóztatták.

Két év kényszermunka

A második, április végén tartott tárgyaláson, immár vádlottként aztán a tagadás mellett azzal védekezett, hogy az irodalmi nyelv megtévesztő lehet annak, aki nem szokott hozzá. Költőien beszélt arról, hogy többek közt Michelangelo vagy Shakespeare is „mély, spirituális gyengédséget” érzett a fiatalabb férfiak iránt, ám ezt a külvilág félreérti, ha „fajtalankodásnak” minősíti. Az esküdtek végül nem tudtak dönteni, így egy harmadik tárgyalásra is sor került 1895. május 22-én.

Ekkor már nem volt menekvés, három nappal később Wilde-ot bűnösnek találták többrendbeli fajtalankodás vádjában, az ítéletet a hallgatóság egyetértő „Gyalázat, gyalázat!” kiáltozása közepette hirdették ki.

A bíró a maximális, kétévnyi kényszermunkára ítélte a vádlottat, megjegyezve, hogy ez „teljesen elégtelen egy ilyen ügyben”.

Wilde rosszul viselte a nehéz fizikai munkát és a körülményeket, de büntetése alatt is igyekezett írni. 1897 májusában szabadult, ám egészsége már csak három és fél évet adott neki, 1900 novemberében meghalt. A meggondolatlan per nemcsak a személyes sorsára volt végzetes hatással, a lapok által a címlapokon hozott tárgyalás során felmerült „gyalázatos és abnormális” ügyek a 19. század végén viszonylag toleráns angol közvéleményt is a homoszexualitás ellen hangolták, így a hatóságok is újra nagyobb szigorral léptek fel a hasonló esetekben.