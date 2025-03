Vasárnap óraátállítás: előre vagy hátra tekerünk?

A küszöbön van március utolsó vasárnapja, az óraátállítás napja, a legtöbb emberben vegyes érzelmek kavarognak: egy órával tovább lesz világos, „cserébe” viszont a korán kelőknek újra sötétben kell ébredniük és elvégezni a napi rutint, illetve az erőszakolt átállás hosszabb-rövidebb időre mindenkit megvisel. Hogy a kétségeket rögtön az elején eloszlassuk:

2025. március 30-án, vasárnap hajnali kettőkor egy órával előbbre, három órára tekerjük át a mutatót.

A téli és nyári időszámítás váltogatását ma már nem indokolják gazdasági – energiatakarékossági – megfontolások, az Európai Unió döntése értelmében 2019-től meg is kellett volna szüntetni. A tagállamok azonban nem tudtak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tegyék állandóvá, végül 2025. március 21-én az Európai Bizottság visszavonta a javaslatot, így az óraállítás eltörlése lekerült a napirendről. Tavaly október végén tehát átálltunk a téli időszámításra, most meg jön a nyári. A kütyük túlnyomó többsége, köztük a telefonok is átállnak maguktól, de ezek csak technikai részletek, nem árt tisztában lenni azzal, milyen gyakorlati változásokat hoz mindez az életünkbe.

a Budapestet is érintő 19-es hosszúsági körön szombaton még 5:27-kor kel a Nap, vasárnap már 5:25-kor;

a napnyugta ugyanitt 18:10-ről 19:12-re csúszik;

az ébresztő egy órával korábban szólal meg, miközben igencsak nehéz este egy órával előbb elaludni, hogy meglegyen a szokásos alvásidőnk.

Az emberi agy képes mérni az időt, valóban létezik az a bizonyos belső óra, emellett pedig szervezetünk képes ráállni egy bizonyos ritmusra, ami tanulható. Így természetes, sőt ez a ritmus az egészség egyik záloga. Az óraátállítás viszont megzavarja a tanult biológiai ritmust, aminek fiziológiai következményei vannak: a napi 24 órás periódusban ugyanis szervezetünknek kell egy „0 pont”, ami köré felépítheti a harmóniát. Az óraátállítás ezt a 0 pontot helyezi át, megtöri a kialakult rendet, méghozzá évente két alkalommal.

Ilyenkor van, akinek egy hét, másnak akár kettő vagy akár egy hónap kell, mire szervezete újra rátalál a maga ütemére. Egyénfüggő, hogy kit mennyire visel meg az átállás, de az biztos, mindenki szenved tőle – itt írtunk erről bővebben egy korábbi cikkünkben.