Privatizálná a kormány az ország legnagyobb kutatóhálózatát

Az egyetemi modellváltás mintájára privatizálná a magyar kormány az ország legnagyobb kutatóhálózatát. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szerint az új – véleményezés alatt álló – törvénytervezet a jelenlegi kutatóintézetek megszüntetését tartalmazza, és a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) ma még ismeretlen tervek szerinti szervezeti átalakítását vetíti előre.

A kormány és a hálózatot felügyelő HUN-REN Központ azt állítja, a változtatás a kutatókkal és a kutatóhelyek vezetőivel egyetértésben történik, az ADF ezzel szemben arról ír, hogy a kutatóhálózat közel 700 dolgozója szavazott az átalakítás ellen. Az egyesület többek között azért tartja aggályosnak a törvénytervezetet, mert az megszüntetné az összes eddigi kutatóközpontot és intézetet (köztük akár száz éve fennálló nemzeti intézményeket is), privatizálná az Akadémia közvagyonát, a kutatók fölé pedig politikai alapon kinevezett elnököt és vezérigazgatót helyezne.

Az ADF arra is emlékeztet, hogy a modellváltáson átesett egyetemeket az Európai Bizottság kizárta az Erasmus+ és a Horizont Európa támogatásokból, így rengeteg forrástól estek el, és félő, hogy az átalakított kutatóintézetek is erre a sorsa juthatnak. Az egyesület attól is tart, hogy a törvény nyomán „a kutatóhálózatban feudális rendszer jönne létre, amelyben sem az MTA, sem más magyar tudományos intézmény, sem a kutatóhálózatban dolgozók nem kapnának semmilyen szerepet”. A tervezet ráadásul a korrupciónak is utat engedne, hiszen az új kutatási hálózat „nem tartozna elszámolni magánvagyonával, és mentességet élvezne a közérdekű adatok megismertetésének kötelezettsége alól”.

A törvénytervezet ellen az ADF mellett a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) is felszólalt, amely közleményt juttatott el lapunknak.

A kormányzat – ahogy korábban az egyetemeket – zsarolja a kutatóhálózatot: abban az esetben hajlandó emelni a szégyenteljes mértékű finanszírozáson, ha a hálózat kutatóközpontjainak és önálló intézeteinek vezetői elfogadják a szervezeti változást, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar tudományosság újabb kiemelkedő intézményei lépjenek a marginalizálódás és a lassú elsorvadás útjára

– írja a TDDSZ. A szervezet szerint a kormány a tervezettel a magyar adófizetők érdekeit és a tudományos autonómia maradékát is veszélyezteti, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak. Emellett aláírást is gyűjtenek, november 14-ére, 13:30-ra pedig az ADF-el közösen tüntetést szerveznek a HUN-REN ideiglenes irodája elé (Károlyi utca 9.).