Az előttünk álló napok időjárását prognosztizáló szerdai cikkünkben azt írtuk, hogy furcsa és szokatlan ez a száraz, verőfényes novemberi idő, ez a hónap jellemzően felhős, ködös, párás, szürke napokkal telik. Nem is igazán láttunk messzire, előrejelzésünkben jövő keddre látszott egy jelentősebb csapadékot hozó front érkezése, akkor még a legsemmitmondóbb 50 százalék eséllyel. Ma, két nappal később már tisztább a kép:

A front érkezik, jövő csütörtök, péntek magasságában várható, felhők és eső biztosan lesz. A bizonytalanságot jelenleg a mennyisége és a halmazállapota jelenti, az Alpokalján ugyanis akár havazás is lehet

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Hó tekintetében az ördög a részletekben rejlik, lássuk hát, hogy hol.

Hidegcseppek egyesülnek

Szerdán keletről érkezik egy hideg légörvény (vagy hidegcsepp) térségünkbe, pénteken pedig egy másik északi irányból. A két képződmény tőlünk nyugatra találkozik, egybeolvad, egyesülésükből pedig már jóval komolyabb jelenség, ciklon jön létre az Alpok térségében, amelynek frontja hazánk időjárásában is változást idéz elő.

Innentől jönnek a kétségek, ugyanis a hideg légörvények viszonylag kicsi, néhány száz kilométer átmérőjű objektumok, esetünkben pedig a méret a lényeg: minél nagyobb egy objektum, annál kiszámíthatóbb a mozgása, és fordítva. Ezért aztán egyelőre nem látszik pontosan, hol alakul majd ki a ciklon középpontja. Ha „keletebbre”, azaz Ausztria és Észak-Olaszország vonalában, akkor itthon csütörtök-péntektől

országos esőkre számíthatunk, amelyek az Alpokalján 400-500 méter felett havazásba fordulhatnak, nyugaton 2-4, keleten 10-12 fokos csúcshőmérsékletekkel.

Eső és esély

Amennyiben a ciklon „nyugatabbra”, Franciaország és Svájc fölé helyeződik, a frontja is kevésbé nyúlik fölénk. Ekkor Nyugat-Magyarországon is melegebb lesz 5-8 fokos maximumokkal, és eső fog hullani, míg a keleti országrészbe enyhe déli levegőt sodor az óramutató járásával ellentétesen örvénylő ciklon pereme. Itt a 12-17 fokos maximumok mellett nem valószínű jelentős mennyiségű csapadék.

A hőmérsékleti kontraszt tehát garantált, miként a csapadék is, azonban utóbbi mennyisége, eloszlása és halmazállapota kérdéses. Jelentős változás az eddigiekhez képest, miközben a korábbi megalapozatlan találgatások után most valóban van esély havazásra is az országban.