Ez lett az év legfontosabb szava 2024-ben

Idén a brat lett az év legfontosabb szava a Collins Dictionary szerint – írja a Telex.

Ha felütjük valamelyik angol/magyar szótárat, akkor láthatjuk, hogy a brat legegyszerűbben rosszcsontra fordítható, de ennyire azért nem egyszerű a helyzet. A kifejezés az angol énekesnő, Charli XCX idei albumának címe is egyben, a lemezen található egy ilyen szám is, a használata pedig a nyár elején terjedt el világszerte.

Az előadónő szerint ez a fogalom azon lányokat jellemzi, akik „egy kicsit kaotikusak, szeretnek bulizni, és néha hülyeségeket mondanak. Őszinték, nyersek, és egy kicsit frivolak.”

Sokaknál az idei nyár jelszava ebből fakadóan a brat summer lett, ami renegeteg mémet generált, és még Kamala Harris demokrata elnökjelölt kampányában is feltűnt – erről és az egész jelenségről a 24.hu is részletes elemzésben számolt be.

A brat nem csupán egy rendkívül sikeres album, hanem egy kulturális jelenség, ami világszerte hatott az emberekre, és a brat summer egy esztétikai irányzattá és életstílussá vált

– olvasható a Collins Dictionary magyarázatában.

A brat végül olyan – a közösségi médiában divatos – szavak közül került ki győztesen, mint a brainrot, az era (ezt ugye Taylor Switftnek köszönhetjük), a looksmaxxing, a rawdogging, a romantasy vagy éppen a delulu. Mindegyik megérne egy külön cikket.