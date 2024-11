Sosem látott vírust fedeztek fel egy macskának hála

Egy macskának köszönhetően fedeztek fel egy korábban sosem látott, egzotikus vírust – írja az IFLScience. A Pepper (Bors) névre hallgató állat egyik nap egy halott egérrel lepte meg gazdáját. Egy ilyen „ajándéktól” a legtöbben frászt kapnának, John Lednicky azonban remek lehetőséget látott benne.

A férfi ugyanis a Floridai Egyetem vírusokra szakosodott kutatóprofesszora, aki éppen a szarvashimlőt tanulmányozta. Ez egy olyan, öszvérszarvasokat (Odocoileus hemionus) érintő betegség, amely sebeket okoz a vadak bőrén. Lednicky arra kereste a választ, hogy vajon a rágcsálók is hordozhatják-e a betegséget kiváltó vírust, ezért megvizsgálta a kedvence által megfogott egeret.

Szarvashimlőt okozó kórokozót nem talált az állatban, azonban rábukkant valami sokkal érdekesebbre: egy eddig teljesen ismeretlen vírusra.

A mikroorganizmus a GRJV1 nevet kapta, és a Jeilongvirus nemzetségébe tartozik. Az Egyesült Államokban ezelőtt egyetlen jeilongvírust sem fedeztek fel. Ezek a kórokozók jellemzően Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában és Afrikában fordulnak elő, ahol elsősorban rágcsálókat, denevéreket és egereket fertőznek meg. Néhányuk azonban képes lehet emberekre is átugrani, akiknél légzőrendszeri tüneteket okoznak. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a GRJV1 is képes lehet-e erre.