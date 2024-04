Veszett róka támadt kirándulókra

Pozitív lett a veszettségtesztje annak a szürkerókának, amely 3 kirándulót támadt meg április elején az arizonai Saguaro Nemzeti Parkban – írja a Backpacker Magazine. Az áldozatok közül ketten túrabotokkal szálltak szembe az állattal, közben pedig kisebb sérüléseket szenvedtek.

Az eset után a kiránduló útvonalakat ideiglenes lezárták, és a nemzeti park mindenkit arra kért, hogy ha furcsán viselkedő állatot látnak, azonnal hagyják el a területet. Később az egyik vadőr megtalálta és megölte a támadásokért felelős rókát, miután az megközelítette a park egyik dolgozóját.

A szakértők emlékeztettek mindenkit, hogy a veszettség könnyen megelőzhető az embereknél, ha hamar orvoshoz fordulnak miután érintkeztek egy vadállattal, de a kezeletlen páciensek esetében a betegség szinte mindig halálos kimenetelű.

A Saguaro Nemzeti Park számos ragadozónak ad otthont, köztük prérifarkasoknak, rókáknak, hiúzoknak, pumáknak és fekete medvéknek is. Köreikben ritkán fordul elő a veszettség, de ebben az évben már több jelét is látták a betegségnek a parkban: a dolgozók halott rókákat, valamint furcsán viselkedő mosómedvéket is megfigyeltek.

A szakértők azt tanácsolják, ha valakit megtámad egy állat, szálljon harcba vele és keressen menedéket.