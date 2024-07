Ezért ölte meg magát Ernest Hemingway

Ernest Hemingway Nobel-díjas író 63 éve, 1961. július 2-án halt meg. A kalandos életű szerző két háborúban is harcolt, és bejárta az egész világot – derül ki a Rubicon cikkéből.

Háború és irodalom

Hemingway 1899-ben született egy tehetős amerikai polgárcsaládba. Már fiatalon igazi kalandor természet volt, ezért az írásért is lelkesedő fiú 17 esztendősen otthagyta iskoláit, és újságíróként próbált meg elhelyezkedni. 1918-ban önkéntesként csatlakozott az első világháborúban harcoló amerikai alakulatokhoz, szolgált többek között Párizsban és Milánóban is, majd harcolt az osztrák–magyar fronton, ahol meg is sérült.

A világháborút követően riporterként dolgozott és írói karrierje is beindult. Ezekben az években Hemingway gyakran változtatta lakhelyét és kedveseit is: háromszor nősült meg, számos szeretőt is tartott, közben pedig bejárta a világot. Tudósított Kínából, vadászott Afrikában, majd részt vett a spanyol polgárháborúban is, ahol a Francóval szemben álló köztársaságiak pártján harcolt.

Depresszió és alkoholizmus

A második világháborúban ismét fegyvert ragadott, részt vett a normandiai partraszállásban, és az elsők között vonult be alakulatával az 1944 augusztusában felszabadított Párizsba. A háború után ismét megházasodott és írni kezdett, ekkor született leghíresebb regénye is, Az öreg halász és a tenger, amellyel 1953-ban Pulitzer-díjat, a következő évben pedig irodalmi Nobel-díjat szerzett.

Bár több háborút és repülőgép-balesetet is túlélt, az alkoholon nem tudott felülkerekedni. A depressziótól és függőségtől gyötört Hemingway nem talált kiutat szenvedéseiből, ezért 1961. július 2-án főbe lőtte magát ketchumi otthonában. Halálát a temetés előtt balesetnek állították be, felesége csak évekkel később vallotta be, hogy férje önkezével vetett véget életének.