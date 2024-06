Kétméteres kígyó szorult a kerti fészer alá

Egy hatalmas kígyó szorult egy kerti fészer alá az angliai Portsmouth-ban – írja a BBC. A mintegy 2 méter hosszú állatot szakértőknek kellett kiszabadítaniuk.

A példány egy vörös gabonasikló, amely nem honos a térségben, a természetben ehelyett Észak-Amerikában fordul elő. A faj szorítással végez zsákmányaival, főként rágcsálókat fogyaszt, nevét pedig onnan kapta, hogy gyakran gabonatárolók környékén bukkan fel, ahol a kártevők miatt bőséges a táplálék számára.

A vörös gabonasikló az egyik legnépszerűbb házi kedvencként tartott kígyófaj, mivel meglehetősen szép megjelenésű, és jól bírja a fogságot.

A természetbe kiengedett vagy kiszökött egyedek ugyanakkor komoly károkat okozhatnak a helyi élővilágnak.

Az angliai kígyóhoz a Hampshire & Isle of Wight tűzoltóság és mentőszolgálat állatmentő szakemberét, illetve a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals egyik munkatársát küldték ki. A fészert szétszerelték, majd a példányt állatorvoshoz vitték, gazdáját jelenleg is keresik.