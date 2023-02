Rejtélyes kapu tátong a Rushmore-hegy hátában

Tizennégy évig tartó munka után, 1941-ben készült el az egyesült államokbeli Dél-Dakota állam legfontosabb látványossága, a volt amerikai elnökök arcképét ábrázoló Rushmore-hegy oldalába faragott emlékmű. A tizennyolc méter magas alkotáson napjainkban George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt államférfiak láthatók, bár a korai tervek szerint mások kaptak volna helyet a hegyoldalban – írja az IFLScience.

Gutzon Borglum dán-amerikai szobrászművész legjelentősebb művén eredetileg a sziú törzsfőnök, Vörös Felhő, valamint az amerikai szüfrazsett-mozgalom jelentős alakja, Susan B. Anthony is megjelent volna, akinek jelentős szerepe volt a nők egyenlő szavazati jogának megteremtésében. Az eredeti tervek közt szerepelt az is, hogy a kilenc legfontosabb, 1776 és 1906 közötti amerikai történelmi esemény rövid összefoglalója kap helyet az arcképek alatt – ám végül ez is elmaradt.

A szobrász végül úgy határozott, hogy az építményen belül hoz létre egy hatalmas csarnokot, amely a hegy hátsó részén lévő barlangon keresztül lett volna megközelíthető.

A 24-szer 30 méteres teremhez egy 243 méteres gránitlépcsőt vezetett volna. A hatalmas teremben üvegszekrényeket terveztek elhelyezni, amelyek az amerikai alkotmányt, a függetlenségi nyilatkozatot és más történelmi dokumentumokat tároltak volna.

Ezek a tervek azonban soha nem valósultak meg. Borglum ugyanis 1941-ben, a kamra befejezése előtt meghalt, a műemlék folytatásának tervét elvetették, a szobrokat pedig késznek nyilvánították. A csarnok terve pamlagra került, így sokáig csak egy megközelíthetetlen, több méteres ajtónyílás volt látható, amely egy hosszú terembe vezet.

Végül 1998-ban sikerült megvalósítani valamit az eredeti tervekből: az ajtó mellé került egy apró irattár, az ajtó oldalaiba pedig belevésték az emlékmű, valamint a négy elnök rövid történetét. Az emlékművön emellett a szobrász életrajza és a függetlenségi nyilatkozat szavai olvashatók még.