Lefordították az egyik legősibb szerelmes levelet

A mai Törökország területén található İznik városa régebben a kereszténység egyik legfontosabb városa volt, mivel az akkoriban az első és a második nicaeai zsinatot is itt tartották meg. A terület volt már Nagy Sándor birodalmának, és a Római Birodalom része is, hamarosan pedig az UNESCO világörökségi helyszínek közé is bekerülhet.

Történelmi múltja ellenére azonban a város csak most kapott saját múzeumot, amelyben számos civilizáció leletei megtalálhatók az őskortól napjainkig. A múzeumi gyűjtemény része egy római kori társasjáték, a görög hős Akhilleusz, valamint Nagy Sándor hadvezérének, I Antigonusnak a szarkofágja. Emellett azonban ott van a valaha talált egyik legrégebbi szerelmes levél is – írja az IFLScience.

Az Antigonus sírjában talált gyászbeszédet nemrégiben újból lefordították, és 2500 évvel az eredeti megírása után állítottak ki. A levélben egy ismeretlen személy, Arete ír a férfi elvesztésének fájdalmáról. Szakértők egyébként megjegyezték: a kifejezés valójában nem név, hanem egy ókori görög fogalom, amelynek jelentése kiválóság. A fordítás szerint ezt jelenti a szöveg: