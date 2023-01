Egyedül vágott át az Antarktiszon egy brit nő

Világcsúcsot állított fel egy, a Brit Fegyveres Erőknél szolgáló sarkkutató – számol be a BBC. A 33 éves Preet Chandinál még egyetlen nő sem utazott megszakítás nélkül ilyen hosszan a jeges földrészen.

Chandi 2021 novemberében indult el a Déli-sark irányába a Hercules-öbölből, célja az volt, hogy 75 nap alatt elérjen a Reedy-gleccserhez. Végül időhiány miatt nem sikerült teljesen átkelnie az Antarktiszon, a célponttól nagyjából 55 kilométerre jutott el. Teljesítménye természetesen így is lenyűgöző.

A kutató 1397 kilométert tett meg egyedül a sokszor mínusz 50 Celsius-fokos hidegben és erős szélben.

A korábbi csúcstartó a német Anja Blacha volt, aki 2020-ban tette meg 1381 kilométeres útját.

Congratulations to Derby alumni and honorand @PreetChandi10 who has broken the record for the longest solo, unsupported, and unassisted polar expedition by any woman in history. 👏🎉

@DerbyUniAlumni @KensingtonRoyal @TeamArmyUK pic.twitter.com/e4B14Xk4MD

— University of Derby (@DerbyUni) January 20, 2023