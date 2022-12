80 kiló mínusz önerőből – Máté fogyásának története

Máté 175 kiló volt két évvel ezelőtt, most pedig még egy ember beleférne abba a nadrágba, amit akkor hordott. Ha most ránézünk, el sem hinnénk, de 6 XL-es pólókat viselt. A 31 éves fiatalember egész életében túlsúllyal küzdött. Kamaszkora óta többször próbálkozott fogyókúrával, de hiába, ugyanis sosem az életmódváltás volt a lényeg, hanem a fogyókúra. Emiatt olyan étrendet kényszerített magára, amit nem tudott hosszú ideig fenntartani. A fogyókúra, ahogy a nevében is benne van, egy kúra, tehát rövid ideig tart és drasztikus. Az életmódváltás vagy a testtömegcsökkentés pedig egy hosszabb, összetettebb folyamatot takar. Máté fogyása.

Legyünk őszinték, a nyugati civilizáció elhízásra hajlamosító közegben él: inaktív életmód, egész napos ülés, félkész ételek és még sorolhatnánk. Az OGYÉI legújabb, gyermekek és felnőttek között végzett reprezentatív kutatásának eredményei szerint a felnőtt férfiak 77 százaléka, a nők 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Az evészavarok esetében három típust különböztetünk meg, ebből az egyik az úgynevezett falászavar, ami nagy fokú összefüggést mutat az elhízással. Ami érdekes, hogy a falászavarban szenvedők fele férfi, míg a többi evészavar leginkább a nőkre jellemző. Őszintén a testsúlyról Világszerte több, mint 650 millió embert érint az elhízás, ennek ellenére a társadalom még mindig nem teljesen érti, hogy mit jelent ezzel együtt élni. A túlsúly leküzdése élethosszig tartó folyamat, amiben egy érintett sincs egyedül, ugyanis az optimális testsúly elérése tapasztalt egészségügyi szakemberek támogatásával nagyobb eséllyel sikerülhet. A testsulyrol.hu weboldalon olvashat arról, hogy mi a valódi oka annak, hogy nehéz megszabadulni a túlsúlytól és mit tehetünk azért, hogy elérjük és megtartsuk az ideális testsúlyunkat. A videó a Novo Nordisk támogatásával készült.