Földönkívüli külsejű lényeket hoztak fel a tenger mélyéről

Szakértők egy csoportja az Ausztráliához tartozó, az indiai-óceánon fekvő Karácsony-sziget és a Kókusz-szigetek közelében folytatott expedíciót – írja az IFLScience. A Museums Victoria intézménye által vezetett kutatók szeptember 30-án indultak el Darwinból a 35 napos útra.

A szakértők az Investigator nevű kutatóhajón dolgoztak. A tudósok MBES-szel (multibeam echosounder) térképezték fel az óceán fenekét, de a helyi ökoszisztémát is tanulmányozták, és 5000 méteres mélységből is gyűjtöttek információkat. Toni Moate, az ausztrál kormányzati kutatóintézet, a CSIRO tengertudományi igazgatója szerint az adatok révén jobban megismerhetik Ausztrália ezen távoli, ám fontos tengeri régióját.

A csapat számos állatot fedezett fel a vízben.

Dr. Tim O’Hara, a Museums Victoria munkatársa szerint akár a megtalált fajok harmada is új lehet a tudomány számára.

Az óceánok mélyének élővilágát még mindig kevéssé ismerik a kutatók.

Az expedícióban részt vevő intézmények több fotót is megosztottak a közösségi oldalakon az emberi szem számára bizarr tengeri állatokról. Az első képen egy, az Ogcocephalus nembe tartozó hal látható, az ide sorolható fajok különlegessége, hogy lábszerű uszonyaikkal a tengerfenéken sétálnak.

Az alábbi képen a Dromiidae család egyik rákja szerepel. A csoport különlegessége, hogy képviselői élő szivacsból hoznak létre menedéket maguknak.

A harmadik felvételen egy jóval nehezebben beazonosítható, egészen földönkívüli külsejű állat látható. A lény egy remeterák, amely egy kéregkorallba költözött be.

Szintén a kifejezetten furcsa teremtmények közé tartoznak ezek a halak. A példányokra 500 méterrel a felszín alatt bukkantak.

A háromlábú pókhal is meglehetősen érdekes megjelenésű. A hal úszóival képes megállni a tengerfenéken, ahogy a táplálékra vár.

A szakértők nemcsak a tenger mélyén, hanem a felszínen is megfigyeltek érdekességeket. A csapatnak többek között repülőhalféléket is sikerült megörökítenie.

Been photographing flying fishes all day every day. I think we’re up to 6 species now, but I’ll need to check. What a stunning group of fishes these are! #RVInvestigator #InvestigatingtheIOT @CSIRO @austmus @museumsvictoria @BushBlitz2 @ParksAustralia pic.twitter.com/H0UWi5zNt2

— KaiTheFishGuy (@FishGuyKai) October 5, 2022