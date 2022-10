Oázisra bukkantak az óceán mélyén

Hatalmas, víz alatti „oázisra” bukkantak a Maldív-szigeteknél – írja a ScienceAlert. A szakértők egy tengeralattjáróval merültek le egy, az óceán fenekén található hegyhez, és egy korábban ismeretlen ökoszisztémát találtak. Az 500 méteres mélységben lévő élőhelyen nagy méretű halak élnek, és fogyasztják a kisebb, nektonikus létformákat, amelyek a planktonikus élőlényekkel szemben aktívan mozognak.

A Nekton Maldív Misszió keretében először vizsgálják a térség környéki óceán mélyét. A kutatásban a nonprofit Nekton Maldív Misszió mellett a helyi kormány, illetve az Oxfordi Egyetem vesz részt.

A szakértők a mikronekton mozgását elemezve írtak le egy új ökoszisztémát. Az apró élőlények minden napfelkelte után elkezdenek lefele úszni, mintegy 500 méterrel a felszín alatt, a tengerfenéki hegy közelében viszont nem tudnak mélyebbre kerülni.

A topográfiai adottságok miatt csapdába kerülnek, táplálékot biztosítva a nagyobb állatoknak, így a tonhalaknak és cápáknak.

A kutatók a zónához lemerülve rengeteg halat és halfajt figyeltek meg.

Alex Rogers, az Oxfordi Egyetem munkatársa szerint a zóna egy oázist alkot a Maldív-szigeteknél. Elképzelhető, hogy más, hasonló tulajdonságú területeken is kialakult ilyen élőhely.

Bár a nekton nagyon fontos szerepet tölt be a tengeri élővilágban, a szakértők meglehetősen keveset tudnak ezekről a létformákról. Az új felfedezéssel jobban megérthetik az organizmusokat. A klímaváltozás sajnos a nektont is fenyegeti, ami a táplálékláncon feljebb lévő állatokra is kihat.