Sosem találná ki, mi ez a pokoli külsejű teremtmény

Egy litván résztvevő, Eugenijus Kavaliauskas is elismerést kapott a Nikon mikroszkópos fotózási versenyén – írja az Independent. Kavaliauskas egy erdő mellett él, ami megkönnyítette alanyának megtalálását.

A fotós lenyűgöző részletességű portrét készített egy hangyáról.

A rovar pofáját ötszörös nagyította fel egy mikroszkóp segítségével. A hangya feje így egészen szörnyszerűnek hat, nem könnyű beazonosítani az állatot.

This hellish-looking thing is real, and you’ve actually seen it before: This is what an ant looks like up close. This shot by photographer Eugenijus Kavaliauskas was magnified five times under a microscope.

📸: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/aNCTO2mbg2

— WIRED (@WIRED) October 20, 2022