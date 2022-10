Ez a cápa egy élő kövület

Egy furcsa külsejű, ősinek tűnő cápáról készült videó terjed a Twitteren – írja az IFLScience. A tweet szerint a felvételen egy 80 millió éves, Japánban talált állat látható. A kor feltételezhetően nem a konkrét példányra, hanem a fajra vonatkozik, a felfedezés pedig egyáltalán nem új.

A videó 2007-ben készült a japán Avasima Tengeri Parkban. A felvételt október 14-én osztották meg a Historic Vids nevű oldalon, cikkünk megírásakor már több mint 8,8 millió megtekintésnél jár.

A videón egy karcsú galléros cápa (Chlamydoselachus anguineus) látható, a rendkívül ritka, 120-1300 méteres mélységben élő faj akár 2 méter hosszúra is megnőhet.

Az állat állkapcsában 25 sorban mintegy 300 fog helyezkedik el, a faj nagy területen fordul elő, de elterjedése szórványos.

Prehistoric 80 million year old shark also known as “the frilled shark” discovered in Awashima, Japan pic.twitter.com/Dq9msVCWoi

— Historic Vids (@historyinmemes) October 14, 2022