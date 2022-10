Három kutató kapja idén a fizikai Nobel-díjat

Október 3. és 10. között ismertetik, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. A tudományos kategóriákban a hét elején hirdetnek eredményt, a bejelentéseket hétfőn a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal kezdték. A győztes 2022-ben Svante Pääbo svéd genetikus lett, aki ősi rokonaink, a neandervölgyi és a gyenyiszovai ember genetikáját vizsgálta.

Kedden a fizikai Nobel-díj nyerteseit mutatták be.

Az elismerést idén a francia Alain Aspect, az amerikai John F. Clauser és az osztrák Anton Zeilinger kapják.

A kutatók fotonösszefonódással kapcsolatos kísérleteket folytattak, megsértve az úgynevezett Bell-egyenlőtlenségeket, és úttörő munkát végezve a kvantuminformáció-tudomány területén.

A szakértőknek sikerült bizonyítaniuk, hogy vizsgálni és kontrollálni lehet a összefonódott állapotban lévő részecskéket. A kvantummechanikában az, hogy mi történik az ösezefonódott pár egyik részecskéjével, meghatározza, hogy mi történik a másikkal, még akkor is, ha messze vannak egymástól. A díjazottak kísérleti eszközök fejlesztésével alapozták meg a kvantumtechnológia új korszakát.

