A délnyugat felől áramló levegővel nemcsak meleg, hanem a magasabb légrétegekben szaharai por is bőven érkezik hazánk fölé. Ennek eredményeként az Időkép.hu cikke szerint ismét „saras eső” eshet.

Csütörtökön leginkább záporok, zivatarok formájában érkezik a csapadék, ismét előfordulhat saras eső, hiszen továbbra is bőven lesz fölöttünk szaharai por – péntektől aztán egy hidegfront tisztítja ki a levegőt.

A körülmények csütörtökön kedveznek a zivatarok királyának is nevezett szupercellák kialakulásának. Az Időkép.hu-ról kiderül, hogy ha egy láthatatlan vonalat kéne húzni, akkor nagyjából a Balaton-Kecskemét vonaltól délre számíthatunk a hevesebb eseményekre. A szupercellákat itt heves, akár 80-100 km/órát is meghaladó kifutószél, nagyobb méretű, néhány centis jég is kísérheti.