Az öregedéssel eltűnhetnek a nemi különbségek az agyban

Az élethosszig tartó tanulás a tudomány szerint is fiatalon tartja az agyat

Muslicákon végzett kísérletek azt mutatják, hogy az öregedéssel fokozatosan eltűnhetnek a nemi különbségek az agyban – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény. A Proceedings of the Royal Society of London B szaklapban megjelent tanulmány szerint ahogy a hím és nőstény muslicák idősödnek, az agyuk deszexualizálttá válik, és bár az életkorral járó változások mindegyik nemnél végbemennek, a hímek agya erősebben nőiesedik, mint amennyire a nőstényeké a hímekéhez igazodik.

A Linköping Egyetem kutatói abból indultak ki, hogy ismert tény: a gyengébb egyedek egy fajnál kevésbé aktívak szexuálisan. A szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a gyengeséget okozó öregedés is hasonló hatással van-e a szervezetre. Azt gondolhatnánk, hogy az életük végéhez közeledő egyedek számára az lenne a legjobb, ha „mindent beletennének” a szaporodásba, hogy átadják génjeiket, mielőtt túl késő lenne. A szexuális viselkedést az agy irányítja, és annak kiderítésére, hogy mi történik a nemi különbségekkel ebben a szervünkben, a kutatók a muslicákban azt vizsgálták, hogy

a fiatal hímekben és nőstényekben eltérő mértékben kifejeződő gének hogyan változnak az idő múlásával.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a génexpresszió a hímek és a nőstények agyában az életkorral egyre hasonlóbbá válik, és mindkét nem hozzájárul ehhez a mintázathoz” – mondja Dr. Antonino Malacrinò, a tanulmány egyik vezető szerzője, aki jelenleg az olaszországi Reggio Calabria Egyetemen dolgozik.

A tanulmány azt mutatja, hogy ha egy bizonyos gén expressziója magasabb a fiatal nőstények agyában, mint a fiatal hímekében, akkor a gén expressziója csökken az idősebb nőstényekben, és fokozódik az idős férfiakban – és ugyanez igaz fordítva a fiatal hímek magasabb expressziójú génjeinek esetében. Az eredmények szerint a változás erőteljesebb a hímek, mint a nőstények agyában.

Az a tény, hogy a nőstények az életkorral kevésbé változnak, mint a hímek, feltehetően annak az eredménye, hogy a szexuális tulajdonságokba való befektetés és a szaporodási siker között nem olyan erős a kapcsolat náluk, mint a hímeknél. Míg a hím muslicának a szaporodáshoz le kell győznie a többi hímet abban, hogy gyorsan megtalálja a nőstényeket és párosodásra ösztönözze őket, a nősténynek csak azt kell eldöntenie, mennyi energiája áll rendelkezésére a szaporodáshoz. Az öregedés azt jelenti, hogy mindkét nem számára kevesebb erőforrás áll rendelkezésre a szaporodásra és egyéb tevékenységekre, de a hímek közötti erős verseny miatt az erőfeszítés számukra nagyobb, mint a nőstények esetében.

Más állatokon, köztük embereken végzett vizsgálatok, amelyek főként az egyik nemnél összpontosítottak a génexpresszió életkorral összefüggő változásaira, ugyanebbe az irányba mutattak. Ez azt jelzi, hogy a muslicáknál mutatott eredmények sok más állatra is vonatkozhatnak.