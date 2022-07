200 éves időkapszulát találtak egy bánya mélyén

Bőrcipőkre, agyagpipákra, feliratokra és egyéb leletekre bukkantak barlangászok az angliai Cheshire megyei Alderley Edge több száz éves bányájában – számol be a Live Science. A helyszínen egykor kobaltot nyertek ki, az anyagot kerámia- és üvegdíszítésre használták. A bányászat egy időben igen jövedelmező volt, később viszont a behozatal olcsóbbá vált, emiatt sok lelőhelyet bezártak. Az Alderley Edge-i bányát 1810-ben hagyták el.

A Derbyshire-i Bányászklub a National Trust örökségvédelmi szervezet engedélyével az 1970-es évek óta folytat expedíciókat a helyszínen. A csoport a közelmúltban a bánya egyik feltáratlan részén személyes tárgyakat talált.

A felfedezés olyan volt, mintha egy időkapszulát nyitottak volna ki.

„Ritka, hogy érintetlen állapotban, ilyen személyes tárgyakkal és feliratokkal együtt találjunk meg egy bányát” – mondta Ed Coghlan, a klub tagja. A leletek a bánya működésének utolsó napjába engednek bepillantást.

A csapat egy csörlőt is felfedezett, meglepő, hogy a bányászok egy ilyen fontos eszközt is hátrahagytak. Külön érdekes egy, 1810. augusztus 20-ra datált WS monogram, amelynek gazdáját egyelőre nem tudták azonosítani. Coghlan szerint kezdőbetűk és számok a feltételezett pihenőhelyeknél is előkerültek, úgy tűnik, valaki az írást tanulta és gyakorolta itt.

A bánya a National Trust oldalán egy virtuális sétán, otthonról is megtekinthető. A helyszín modelljének elkészítéséhez lézeres vizsgálatot folytattak az üregekben.