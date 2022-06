Feltérképezték a Déli-óceánt

Soha nem láttuk még ilyen részleteiben a nemrég külön óceánná avanzsált Déli-óceánt.

Az óceánfenék jellemzői segítenek meghatározni, hogyan mozognak a víztömegek és az óceáni áramlatok, és hogyan befolyásolják éghajlatunkat, illetve azt is, hogy milyen a terület biodiverzitása. Ennek megfelelően az oceanográfiai és éghajlati kutatásokhoz elengedhetetlen a tengerfenék domborzatának minél pontosabb ismerete. Az Alfred Wegener Intézet által vezetett nemzetközi kutatócsoport a közelmúltban bemutatta a Déli-óceán jelenleg legjobb és legrészletesebb tengerfenék-térképét. Az ennek elkészítéséhez használt összetett módszerek a Nature Scientific Data szakfolyóiratban jelentek meg – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény.

Az antarktiszi kontinenst körülvevő Déli-óceán a Föld rendszere és a globális éghajlat szempontjából kulcsfontosságú régió.

Itt található az antarktiszi körkörös áramlat, amelyet erős nyugati szelek hajtanak, és kulcsfontosságú összekötő elemet jelent a termohalin cirkulációban, amely befolyásolja az óceáni áramlatokat a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-óceánon is. Ezenkívül a Déli-óceán hideg vize óriási mennyiségű szén-dioxidot és hőt nyel el a légkörből, átmeneti puffert képezve az antropogén klímaváltozás számos negatív következményével szemben. Ezen túlmenően ezeket a vizeket magas biológiai termelékenység jellemzi, és egyedülálló biodiverzitásnak adnak otthont.

