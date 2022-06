Már tesztelik az elhízás elleni gyógyszert

Cukorbetegség elleni gyógyszer jelentheti a megoldást az elhízás elleni világméretű küzdelemben, derül ki a New England Journal of Medicine című szaklapban megjelent tanulmányból. Az amerikai Lilly gyógyszeripari vállalat által fejlesztett tirzepatidnak köszönhetően a tesztelésben résztvevő személyek 57 százaléka testsúlyának akár húsz százalékát is elveszíthette az injekció heti egyszeri beadásával.

A tirzepatid két jóllakottságérzésért felelős hormon, a GLP-1 (glukagonszerű peptid) és a GIP (gyomorgátló peptid) szintetikus utánzója. A preklinikai modellek egyelőre azt mutatják, hogy utóbbi hormon az energiafelhasználás növelését és a táplálékfelvétel csökkenését együttesen eredményezheti, ez okozhatja a komolyabb mértékű súlycsökkenést.

A gyógyszer harmadik fázisú tesztelésben – amely a hatékonyságot és biztonságosságot vizsgálja – kilenc országból 2500 olyan felnőtt vett részt, akik nem cukorbetegek. A résztvevőket arra kérték, hetente adjanak be maguknak injekciót alacsony (5 mg), közepes (10 mg) és magas (15 mg) dózisban, de olyan páciens is volt, aki 72 héten keresztül placebót kapott.

Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy leghatékonyabbnak a gyógyszer magas dózisa bizonyult, amely átlagosan 22,5 százalékos testsúlycsökkenést okozott.

Azonban mellékhatásai is voltak a szernek: voltak, akiknél hányást, hasmenést, émelygést és székrekedést okozott, azonban a vállalat szerint a gyógyszer előnye, hogy bármikor abbahagyható. A 72 hetes vizsgálat során a heti egyszeri injekciózás mellett diétát és testmozgást folytató résztvevők átlagosan három kilogrammot fogytak.

A szer kapcsán azonban még rengeteg a kérdés, legalábbis a londoni King’s College táplálkozási és dietetikai szakértője szerint. Tom Sanders professzor ugyanis kijelentette, a tesztelésben résztvevők egyharmadánál jelentkeztek mellékhatások, és az sem világos, hogy a kezelést követően visszaszökik-e a leadott súly. Kiemelte: a tirzepatid nem csodaszer, a gyógyszercsoport csak akkor működik, ha a résztvevők betartják az előírt csökkentett kalóriatartalmú diétát. Az Index szerint egy négyhetes kúra nagyjából 974 dollárba (352 720 forintba) kerül.