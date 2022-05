Bizarr lényt videóztak az óceán mélyén

Bizarr külsejű állatot vettek videóra a Csendes-óceán mélyén, 2201 méterrel a felszín alatt – írja a Live Science. A felvételen egy tengeriuborka látható, az élőlényt márciusban örökítették meg Honolulutól délkeletre. A videót egy, a Nautilus kutatóhajó csapata által irányított robotizált tengeralattjáró figyelte meg.

Megan Cook, az Ocean Exploration Trust oktatási és ismeretterjesztő igazgatója szerint a robot egy feltérképezetlen tengeri hegyen folytatott vizsgálatot, amikor észlelte a lényt. A tengeriuborkák igen változatos csoportot alkotnak, a videón látható egyed az Elpidiidae családba tartozik.

Az ide sorolható fajok az óceán újrahasznosítói: azt a tengeri törmeléket fogyasztják, amely bőrsejtekből, ürülékből és elhullott állatok darabkáiból állnak.

Az Elpidiidae egyes tagjainak uszonyokra emlékeztető testrészei vannak, melyek segítségével rövid távokat képesek megtenni.

Yes, that is a sea cucumber’s intestine.

A deep-sea rover recently spotted this incredible, translucent invertebrate as it moved across the Pacific Remote Islands Marine National Monument.

More: https://t.co/6dd8TR6ezK

Video: @EVNautilus pic.twitter.com/nLVpIVd2np

— USFWS Pacific Region (@USFWSPacific) May 17, 2022