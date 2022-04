Vadmadarak zavarásáért tartóztattak le egy skót férfit

Azért tartóztattak le egy férfit az Egyesült Királyságban, mert a Skót-felföldön megzavarta a siketfajdok dürgőhelyét – írja a BBC. A fácánféle védett, az országos állomány nagy része a Cairngorms Nemzeti Park területén él. A 63 éves férfi vasárnap, a park Strathspey régiójánál zavarhatta a madarakat.

A dürgés egyes madárfajoknál a párzási időszak fontos eleme, ilyenkor a kakasok különböző módszerekkel, például tánccal, tollaik borzolásával vagy hanggal próbálják elnyerni a tyúkok tetszését. A dürgés helyszínét leknek nevezik.

A siketfajdok rendkívül érzékenyek a zavarásra, ami jelentősen megnehezítheti szaporodási sikerüket

– mondta Gary Dunlop, az aviemore-i rendőrőrs tisztje, kiemelve, hogy minden olyan bejelentést komolyan vesznek, amely a dürgés helyszínének megzavarásáról szól. A rendőrség szerint a 63 éves férfit fel fogják jelenteni.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint siketfajdok egykor kis számban hazánkban is fészkeltek, a faj azonban az 1970-es évekre eltűnt. A madár az Őrségi Nemzeti Park címerében is látható. A Magyarországon honos fajok közül a túzok dürgése is jól ismert, az MME címerében is egy dürgő kakas szerepel. Ez a madár szintén igen érzékeny a megzavarásra.