A WHO szerint azért nőnek a COVID-számok Európában, mert túl hirtelen nyitottunk

Több európai országban, köztük Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában, túlságosan „brutálisan” oldották fel a Covid-korlátozásokat, és ezért növekszik a megbetegedések száma amellett, hogy a jobban terjedő BA2-alvariáns is felütötte a fejét – közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO európai igazgatója, Hans Kluge egy moldovai sajtótájékoztatón elmondta, hogy „optimista, de éberen figyeli” a járvány európai terjedését.

A koronavírus-fertőzések száma a WHO európai régiójának 53 országából 18-ban emelkedik. „Azok az országok, ahol különös növekedést tapasztalunk, az Egyesült Királyság, Írország, Görögország, Ciprus, Franciaország, Olaszország és Németország.” Ez főként a BA2-alvariáns számlájára írható, amely nem okoz súlyosabb betegséget, mint a korábbiak, de jobban terjed. De emellett „ezek az országok brutálisan oldották fel a korlátozásokat a túl sokról a túl kevésre” – mondta Kluge.

A WHO adatbázisa szerint Európában a január végi csúcs után meredeken csökkent az új COVID-megbetegedések száma, de március eleje óta ismét növekszik. Néhány országban most megint mintha csökkenést lehetne észrevenni, de egyelőre ebből nehéz messzemenő következtetéseket levonni.