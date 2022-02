Azt látjuk szépnek, akinek jó az immunrendszere

Egy texasi kutatás szerint összefüggés van a külső jegyek és az immunrendszer erőssége között – olvasható a Study Finds weboldalon. A Proceedings of the Royal Society B tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az emberek önkéntelenül is összekötik a fizikai vonzerőt az egészséges immunrendszerrel.

A kutatásban a résztvevőknek fotókon szereplő embereket kellett értékelniük az arc vonzereje alapján, és következetesen az erősebb immunrendszerű személyeket találták vonzóbbnak. Bár a szépség relatív, a kutatók szerint történelmi kapcsolat áll fenn a társadalmak által vonzónak tartott külső jegyek és a reproduktív siker között. A Texasi Keresztény Egyetem kutatóinak elmélete szerint bizonyos evolúciós tulajdonságok nagyobb szaporodási sikerhez kapcsolódnak,

átvitt értelemben az egészségre utaló külső jegyeket találhatjuk vonzónak.

Ahhoz, hogy ezt a teóriát teszteljék, a kutatók fényképet készítettek 159 emberről, akik nem viselhettek sminket, és teljesen neutrális arckifejezést kellett tartaniuk a fotózás alatt. Ezután vért vettek tőlük, és megnézték, mennyi fehérvérsejt található a szervezetükben – ezek a szervezet fertőzések és gyulladások ellen küzdő sejtjei.

Ezután 492 másik személynek értékelnie kellett a 159 résztvevő fotóját a vonzerő alapján. Az értékelők nem rendelkeztek semmilyen más információval a fotózott egyénekről, csak az arcuk alapján döntöttek. Az eredmények azt mutatták, hogy az erősebb immunrendszerű embereket rendre vonzóbbnak találták.

Az eredmények szempontjából az is érdekes, hogy a két nem mit talál vonzónak a másikban. A résztvevőknek a velük ellentétes nemű emberek fotóját kellett értékelniük, a nők pedig rendre azokat a férfiakat találták vonzóbbnak, akiknek magasabb volt a természetes ölősejtek száma a szervezetben. A természetes ölősejtek a baktériumok elleni küzdelemben nagyon hasznosak. Ezzel szemben a férfiak kifejezetten azokat a nőket találták vonzónak, akiknek alacsony volt az ilyen sejtjeinek száma: ez azzal hozható összefüggésbe, hogy az alacsony természetes ölősejtszámmal rendelkező nők szervezetében általában magasabb az ösztrogén szintje, ami nagyon fontos a szaporodás során.