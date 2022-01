Koronavírus: kórházi ellátásban hatástalannak, de veszélyesnek tűnik az antitest-terápia

Egy amerikai kutatás kimutatta: a kórházba került betegeknél nem hatékonyabb a remdesivir gyógyszer és antitest-terápia kombinációja, mint magában csak a remdesivir. A The Lancet szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a terápia biztonságossága is változó aszerint, hogy a betegek szervezete termel-e magától is neutralizáló antitesteket, illetve hogy mennyit.

Az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény szerint a fázis 3-as klinikai kísérletek azt mutatják: a kórházba került pácienseknek nemhogy hatástalan, de sok esetben még káros is lehet a kezelés. A magas neutralizáló antitesttel rendelkező önkéntesek plazmájából kinyert, tisztított és sokszorosított

antitestek attól függően okozhattak problémát, hogy az adott beteg szervezete is termelt-e belőlük.

A kutatásban 600 kórházba került beteget vizsgáltak, akik vagy remdesivirt és antitest-terápiát, vagy csak remdesivirt kaptak. A résztvevők legalább 12 napja szenvedte koronavírusos tünetektől, de nem fenyegette őket semmilyen komoly szervkárosodás.

7 nappal később az antitestes csoportban nem mértek jobb egészségi eredményeket, mit a csak remdesivirrel kezelt csoportban. A 28 napos utánkövetési időszakban sem volt különbség. Azoknál, akiknél korábbi neutralizáló antitesteket is mértek a kezelést megelőzően, 1,6-szorosra nőtt a tünetek rosszabbodásának esélye.

A nem kórházban kezelt betegeken jelenleg is folynak hasonló kutatások.