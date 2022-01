Átverős videó készült egy üstökös becsapódásáról

Michael Krivicka az elmúlt években több díjnyertes átverős videót is készített. A New Yorkban élő szlovák filmrendező tavaly a Netflix Sweet Tooth: Az agancsos fiú című sorozatához kapcsolódóan hozott létre egy videót, a Netflix pedig a közelmúltban ismét felkérte a rendezőt – írja a Space.com. Az alapot ezúttal a Ne nézz fel! (Don’t Look Up) jelentette.

A decemberben bemutatott sztárparádéban többek között Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio és Meryl Streep szerepelnek, a film arról szól, hogy a tudósok figyelmeztetése ellenére az emberiség miként próbál figyelmen kívül hagyni egy, a Föld felé tartó üstököst. Az érkező objektum a klímaváltozás allegóriája.

Az új átverős videóban a gyanútlan alanyokkal elhitetik, hogy egy üstökös közeledik bolygónk felé.

Krivicka szerint ez volt eddigi legambiciózusabb munkájuk, a forgatáshoz több száz statisztára és kaszkadőrre volt szükségük.

A csapat egy New York-i utcát, illetve egy irodát is felépített. Az átverés során az alanyok egyszerre láthattak, illetve hallgathattak egy, az üstökösről szóló híradást, miközben az utcán a járókelők rémülten reagáltak a nem létező égitest érkezésére. Míg a pánik egyre fokozódott, az alanyokkal egy irodában lévő színész próbált úgy tenni, mintha semmi sem történne. Krivicka szerint az élethű hatás érdekében finoman kellett összehangolniuk a külső eseményeket a híradóval.

A Ne nézz fel! a Netflixen érhető el.

A NASA és partnerei folyamatosan keresik azokat az objektumokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a Földre. A szakértők egyelőre nem találtak olyan égitestet, amely belátható időn belül becsapódhatna, de nem árt felkészülni. Technológiánk lassan lehetővé teszi, hogy kivédjük az ilyen típusú fenyegetéseket, a NASA például tavaly egy olyan kísérleti küldetést indított el, melynek célja egy aszteroida holdjának eltérítése.