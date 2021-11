Gyakori refluxgyógyszer áshatja alá a tüdőrák kezelését

Egy népszerű, refluxra adott gyógyszerfajta gátolhatja a tüdőrák immunterápiájában használt szer működését – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény. A British Journal of Cancer tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a protonpumpagátló gyógyszerek (PPI-k), amelyek savcsökkentőként működnek, a nem kissejtes tüdőrák immunterápiáját szabotálhatják – ez pedig a tüdőrákos esetek nagyjából 85 százalékáért felel.

A kutatásban résztvevő betegek vagy kemoterápiát, vagy annak atezolizumabbal való kombinációját kapták, utóbbi egy olyan monoklonális antitest-gyógyszer, amely az immunrendszert készteti a rákos sejtek elpusztítására. Az eredmények azt mutatták, hogy

a PPI-k használata jelentősen rosszabb túléléssel járt a kemoterápiát és atezolizumabot kapó csoportnál,

de nem a csak kemoterápiásoknál – ez arra enged következtetni, hogy a gyógyszer az immunterápiát szabotálja.

Dr. Ash Hopkins, a Flinders Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézet vezető szerzője szerint fontos, hogy jól megértsék a PPI-k hatásait ebben a kontextusban is – főleg azért, mert a rákos betegeknél kifejezetten gyakoriak a gyomorproblémák, így a reflux is. „A gyomorproblémák és a reflux gyakoriak a rákos betegeknél, így az antacidumok és a PPI-k használata is az. A rákos betegek körülbelül 30 százaléka használja ezeket, és általában huzamosabb ideig” – írta a szakértő.

„Aggodalomra ad okot, hogy a gyógyszert gyakran túlhasználják, vagy nem megfelelően alkalmazzák, mivel úgy tűnhet, hogy ezzel csekély kárt okoz magában a beteg. A kutatásunk azonban azt jelezheti, hogy változtatni kell ezen a megközelítésen.”

A közelmúltban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer jelentős változásokat okozhat a bélben a mikrobiomban, ami hatással lehet a rák immunterápiájára.

Hazánkban forgalomban lévő protonpumpagátló gyógyszer az omeprazol, a pantoprazol, a lansoprazol, a rabeprazol és az esomeprazol.